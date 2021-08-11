İkimizin Sırrı oyuncuları kim? İşte İkimizin Sırrı konusu ve oyuncu kadrosu!

Etkileyici hikayesi ile ekranlara merhaba diyen İkimizin Sırrı ilk bölümden izleyiciyi ekranlara bağlamayı başardı. Başrollerinde Leyla Feray ve Aras Aydın'ın yer aldığı dizi yedi yaşındaki kızı Hayal (Ahsen Türkyılmaz) ile ayakta kalma mücadelesi veren Neva Canpolat (Leyla Feray), hayatını anlatıyor. Peki, İkimizin Sırrı oyuncuları kim? İkimizin Sırrı konusu ne? İşte İkimizin Sırrı oyuncu kadrosu!

Hikayesi ile izleyeni ekrana bağlayan İkimizin Sırrı dizi si, ATV ekranlarında yerini aldı. İlk bölümden izleyenlerden tam puan almayı başaran dizinin başrollerinde Leyla Feray ve Aras Aydın 'ın yer alıyor. Peki, İkimizin Sırrı oyuncuları kim? İkimizin Sırrı konusu ne? İşte İkimizin Sırrı oyuncu kadrosu!

İKİMİZİN SIRRI KONUSU

Yedi yaşındaki kızı Hayal (Ahsen Türkyılmaz) ile ayakta kalma mücadelesi veren Neva Canpolat (Leyla Feray), biricik kızını masallarla, oyunlarla hayatın güzelliğini ve umudu aşılayarak büyütmektedir. Ancak anne-kızın mutlu dünyası peşlerine düşen karanlık adamlarla sarsılır. Zor bir hayat sürdüren Neva ile Hayal'in yolu bir trafik kazasında Alp Karahun (Aras Aydın) ile kesişir.

İKİMİZİN SIRRI HANGİ GÜN?

ATV ekranlarının yeni dizisi İkimizin Sırrı, her pazar akşamı yeni bölümleri ise saat 20:00'de izleyici karşısında olacak.

İKİMİZİN SIRRI OYUNCULARI

Leyla Feray - Neva Canpolat

Aras Aydın - Alp Karahun

Dolunay Soysert - Seylan Sorgun

Tülay Günal - Türkan Karahun

Engin Alkan - Kasım Karahun

Bestemsu Özdemir - Ece Kaya

Ceyhun Mengiroğlu - Emir Karahun

Ahsen Türkyılmaz - Hayal Canpolat