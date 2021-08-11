İkimizin Sırrı oyuncuları kim? İşte İkimizin Sırrı konusu ve oyuncu kadrosu!

Hikayesi ile izleyeni ekrana bağlayan İkimizin Sırrı dizisi, ATV ekranlarında yerini aldı. İlk bölümden izleyenlerden tam puan almayı başaran dizinin başrollerinde Leyla Feray ve Aras Aydın'ın yer alıyor. Peki, İkimizin Sırrı oyuncuları kim? İkimizin Sırrı konusu ne? İşte İkimizin Sırrı oyuncu kadrosu!
İKİMİZİN SIRRI KONUSU
Yedi yaşındaki kızı Hayal (Ahsen Türkyılmaz) ile ayakta kalma mücadelesi veren Neva Canpolat (Leyla Feray), biricik kızını masallarla, oyunlarla hayatın güzelliğini ve umudu aşılayarak büyütmektedir. Ancak anne-kızın mutlu dünyası peşlerine düşen karanlık adamlarla sarsılır. Zor bir hayat sürdüren Neva ile Hayal'in yolu bir trafik kazasında Alp Karahun (Aras Aydın) ile kesişir.
İKİMİZİN SIRRI HANGİ GÜN?
ATV ekranlarının yeni dizisi İkimizin Sırrı, her pazar akşamı yeni bölümleri ise saat 20:00'de izleyici karşısında olacak.
İKİMİZİN SIRRI OYUNCULARI
Leyla Feray - Neva Canpolat
Aras Aydın - Alp Karahun
Dolunay Soysert - Seylan Sorgun
Tülay Günal - Türkan Karahun
Engin Alkan - Kasım Karahun
Bestemsu Özdemir - Ece Kaya
Ceyhun Mengiroğlu - Emir Karahun
Ahsen Türkyılmaz - Hayal Canpolat