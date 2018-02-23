İki ilde şap alarmı!

Bolu'da şap hastalığı nedeniyle İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün kararıyla kentteki tüm hayvan pazarlarının ikinci duyuruya kadar kapandığı açıklandı. Kars'ta ise merkez ile Selim ve Sarıkamış ilçelerindeki hayvan pazarları, şap hastalığı nedeniyle 35 gün süreyle kapatıldı.

