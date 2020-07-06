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İki ayrı ev tuttu! Genç aşıkların tatil planı...

İki ayrı ev tuttu! Genç aşıkların tatil planı... Yaklaşık bir yıldır Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile flört eden Alaattin Kadayıfçıoğlu, tatil için harekete geçti.
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