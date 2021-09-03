Gazetevatan.com » Ekonomi » İhracatta Türkiye rekora koşuyor! Rusya'ya çıkarma: Dünyada ilk üçe oynuyoruz...
İhracatta Türkiye rekora koşuyor! Rusya'ya çıkarma: Dünyada ilk üçe oynuyoruz...
İhracatta peş peşe rekor haberleri geliyor. Son 12 ayın 10’unda rekor kıran ihracat, geçen ay 18.9 milyar dolarla en yüksek ağustos rakamına ulaştı. Öte yandan Türk hazır giyimciler Rusya’ya çıkarma yaptı. Hedef, ihracatı 500 milyon dolara çıkarmak. İHKİB Başkanı Gültepe, “Dünyada da ilk üçe oynuyoruz.” ifadelerini kullandı.