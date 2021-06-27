27 Haziran 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.392 -1.34 EURO 10,4870 0.78
USD 8,7800 0.82 ALTIN 502,550 1.11
CANLI BORSA
TÜMÜ

İHA'lardaki tecrübe deniz ve kara araçlarına taşınıyor!

27 Haziran 2021 Pazar - 14:11 | Son Güncelleme : 27 06 2021 - 14:12

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, insansız hava araçlarında (İHA) edindikleri tecrübe ve başarıyı deniz ve kara araçlarında da göstereceklerini belirtti. İsmail Demir, “Otonomi ve performans testlerinden sonra prototip yarıştırmamızı önümüzdeki ay tamamlayacağız” dedi.


Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, insansız hava araçlarında (İHA) edindikleri tecrübe ve başarıyı deniz ve kara araçlarında da göstermeye kararlı olduklarını belirterek, "Orta Sınıf 1.  Seviye İnsansız Kara Aracı (İKA) Projemiz çerçevesinde başlattığımız prototip yarıştırma faaliyetlerimiz devam ediyor. Otonomi ve performans testlerinden sonra prototip yarıştırmamızı önümüzdeki ay tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

 

PROTOTİP ÖNÜMÜZDEKİ AY TAMAMLANIYOR!

Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, insansız sistemlere yönelik çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

İHA'larda edinilen tecrübeye dikkati çeken Demir, şunları kaydetti:

"İHA'larda edindiğimiz tecrübe ve başarıyı deniz ve kara araçlarında da göstermeye kararlıyız. Orta Sınıf 1. Seviye İKA Projemiz çerçevesinde başlattığımız prototip yarıştırma faaliyetlerimiz sürüyor. Aselsan, Best Grup, Elektroland ve Havelsan tarafından üretilen İKA muayene ve hareket kabiliyeti testlerinden sonra 7,62 mm silah sistemiyle atış testleri de gerçekleştirildi.  Otonomi ve performans testlerinden sonra prototip yarıştırmamızı önümüzdeki ay tamamlayacağız."

 

ETİKETLER

İnsansız Kara Aracı İKA İHA Aselsan Best Grup Elektroland Havelsan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii SSB SSB Başkanı İsmail Demir Orta Sınıf 1. Seviye İnsansız Kara Aracı İKA projesi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.