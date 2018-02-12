İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cumhuriyet başsavcılığının talimatıyla sabah saatlerinde Iğdır AKTİSAD üyelerine operasyon düzenledi. FETÖ/PDY'nin finans ayağını oluşturan iş adamlarına yönelik operasyonda 15 şüpheli, gözaltına alındı. 'Terör örgütüne finans sağlamak', 'suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama' ile 'FETÖ yöneticiliği ve üyeliği' suçlarından gözaltına alınan iş adamlarının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Iğdır'da 15 iş adamına FETÖ gözaltısı
12 Şubat 2018 Pazartesi - 12:08 | Son Güncelleme : 12 02 2018 - 12:08