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İftara bugün ne pişirsem diyenlere ev tipi ızgara köfte tarifi!

27 Nisan 2021 Salı - 17:33 | Son Güncelleme : 27 04 2021 - 17:33

Bol muhabbetli ve lezzetli Ramazan sofraları, geçmişten günümüze kültürümüzün önemli bir parçası. Ramazan ayı boyunca Türk mutfağının en özel ve en çok sevilen lezzetleri için evlerde hazırlıklar yapılıyor. İftarda ya da sahurda alternatif öneriler arayanlar en özel tariflerin peşine düşüyor. Akrabaların bir araya toplandığı ve dostların ağırlandığı Ramazan sofraları, Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle kalabalık olamasa da sofralara eşlik eden enfes yemekler gecenin keyfini artırmaya yardımcı oluyor. İşte bu özel sofralar için ne pişireceğine karar veremeyenlere, enfes ve yapımı kolay ev tipi ızgara köfte tarifi…


Ramazan sofralarını taçlandıracak lezzetlerin arayışına girenler, kolay ve şık sunumlar eşliğinde seçkin iftar menülerini oluşturuyor. İşte iftar sofralarını lezzetli bir ziyafete dönüştürmek isteyenler için, Ramazan’a özel ev tipi ızgara köfte tarifi ve püf noktaları…

 

İFTARA BUGÜN NE PİŞİRSEM? 

EV TİPİ IZGARA KÖFTE TARİFİ 

Malzemeler:

1 paket ev tipi ızgara köfte

1 paket milföy hamuru

Küçük boy konserve garnitür

1 kâse kaşar peyniri

 

Beşamel Sos İçin:

3 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı tereyağı

2,5 su bardağı süt

1 kâse kaşar peyniri

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

 

EV TİPİ IZGARA KÖFTE TARİFİ  YAPILIŞI

Hazır alacağınız ev tipi ızgara köfteyi 1'er dakika arkalı önlü pişirin (fırında da pişeceği için çok pişirmeyin). Beşamel sos için tereyağında unu kavurun, süt, tuz, karabiber ve kaşarı da ekleyerek sosu elde edin. Borcamın tabanını milföy hamurlarının yarısıyla kaplayın. Süzülmüş garnitürü ilave edin, üstüne rendelenmiş kaşar peynirini yayın. Köfteleri de dizdikten sonra beşamel sosu üzerine yayın. Borcamın üzerini kalan milföy hamuruyla kaplayın. 180 derecede 15-20 dakika pişirin ve servis edin.

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