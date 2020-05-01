İftar için tatlı tarifleri! Ramazanda favoriniz olacak 8 tatlı tarifi

Ramazan iftar sofralarının olmazsa olmazlarından biri de tatlılar. Şerbetli, sütlü, hamurlu, yumurtalı ya da yumurtasız tatlılar... Meyveli, dondurmalı, kadayıflı tatlı çeşitleri bu aylarda en çok tercih edilenlerden. Ramazanda yapılan tatlılar iftar sofralarını süslüyor. Sadece iftarda değil iftar sonrası tatlı ikramları damakları şenlendiriyor. İftar için tatlı tarifleri arıyor, hamurlu, şerbetli, sütlü tatlı tarifleri nasıl yapılır diyosanız basit, az malzemeli kolay tatlı tarifleri için haberimize mutlaka göz atın.

Çorbası, salatası, ana yemeği ve tatlısıyla ramazan iftar sofralarının yeri ayrıdır. Ramazan tatlıları ise iftar menüsü ve sofralarının vazgeçilmezlerinden. Türk mutfağı Şerbetli, sütlü, hamurlu, yumurtalı ya da yumurtasız tatlılar açısından oldukça zengin. Ramazanda yapılan tatlıların yeri ise bizim için bambaşka. Ramazanda yapılan tatlılar iftar sofralarını süslemeye devam ediyor. Meyveli, dondurmalı, kadayıflı tatlı çeşitleri bu aylarda en çok tercih edilenlerden. İftar için tatlı tarifleri arıyor, hamurlu, şerbetli, sütlü tatlı tarifleri nasıl yapılır diyosanız basit, az malzemeli kolay tatlı tarifleri için haberimize mutlaka göz atın.

1- LOKMA TATLISI TARİFİ

Lokma hamuru için malzemeler;

1 kg. un

50 g. maya

1 çay kaşığı toz Geker

1 çay kaşığı tuz

750 ml ılık su

Şerbeti için;

2 kg. toz şeker

1000 ml su

1 çay kaşığı limon tuzu

Kızartmak için;

1 lt. sıvı yağ

LOKMA TATLISI YAPILIŞI

2 kg. toz şekeri 1000 ml. su ile kaynatın. Kaynayıp kıvam aldıktan sonra limon veya limon tuzu ilave edin. Bir kaç dakika daha kaynattıktan sonra şerbeti ocaktan alıp soğumaya bırakın. Lokma hamurunun hazırlanması için de ilk olarak unu hamur yoğuracağınız kaba eleyin. Unun ortasını havuz gibi açarak mayalı ılık su şekerle birlikte ezilerek ortadan başlayarak unla karıştırın. Kalan suyu yavaş yavaş ilave ederek yumuşakça (boza kıvamında) bir hamur elde edin. Sonrasında hamuru ılık ortamda 15–20 dakika dinlendirilerek mayalandırın. Mayalandıktan sonra bir kez daha yoğurun. Lokma hamurunu kızartmak için derin bir tencerede sıvı yağı iyice kızdırın. Ayrı bir kâseye bir miktar sıvı yağ koyun. Elinizin yapışmaması için avuç içiniz soğuk sıvı yağ ile yağlayın. Yağlanmış elinizle bir miktar hamur alınarak avuç içinde baloncuk yapar gibi sıkın. Kâsedeki yağa batırdığınız tatlı kaşığı yardımı ile sıktığınız hamurdan çıkan baloncukları hamur küçük toplar halinde kaşık ile keserek kızgın yağa atın. Kızaran lokmaları kevgirle alarak soğutulmuş şerbetin içine atın. Lokmalar 5-10 dk. şerbette beklettikten sonra servis tabağına alın. Afiyet olsun

2- ŞÖBİYET TARİFİ

Malzemeler;

10 yaprak baklava yufkası

5 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı Antep fıstığı

Kaymağı için;

2 su bardağı süt

5 yemek kaşığı irmik

Şerbeti için;

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı su

2-3 damla limon suyu

ŞÖBİYET YAPILIŞI

250 gram tereyağını eritin ve soğutun. Tarifte yer alan kayma için olan malzemelerden bir irmikli harç hazırlıyoruz. İçine şeker koymuyoruz. İrmik ile sütü bir tencereye alın. Harcı koyulaşana kadar karıştırın. Muhallebi kıvamına gelince kadar pişirin. Bu arada şerbeti de ocağa alın. Bir tencereye 1 toz bardağı şeker ve 1 su bardağı su ekleyin. Kendi halinde kaynaması için ocağa bırakın. 5 dakika kaynattıktan sonra limonu ekleyip ılıması için kenara alın. Sıcak tatlıya ılık şerbet şeklinde kullanacağımız için kenarda biraz bekletin.

Baklavalık yufkayı kurutmadan birer yaprak ayırın. Tezgaha yaydığınız baklavalık yufkayı erittiğiniz yağ ile iyice yağlayın. Baklavalık yufkanın her yerine boşluk kalmayacak şekilde yağlamanız gerekiyor. Sonra baklavalık yufka ikinci katı da yağlayın. Yufkaları 10 kat olana kadar yağlama işlemine devam edin. Hazırladığınız katmanlı hamurunuzun 10x10 cm ölçülerinde 12 parça olacak şekilde kare kare kesin. Karelere dilediğiniz miktarda Antep fıstığını koyun. Yaklaşık 1 tatlı kaşığı koymanız yeterli olacaktır. Antep fıstığının üzerine hazırladığınız irmikli harçtan 1 tatlı kaşığı kadar koyun. Baklava yufkasını altından tutarak üzerine doğru kapatın. Bir tepsiye sırt sırta gelecek şekilde yerleştirin ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişirin. Tatlılar piştikten sonra fırından çıkar çıkmaz ılık şerbeti üzerine dökün. Şerbeti çekince servis edebilirsiniz.

3- FIRINDA SÜTLAÇ TARİFİ

Malzemeler;

1 litre süt

1 su bardağı şeker

Yarım su bardağından 1 parmak az pirinç

3 yemek kaşığı buğday nişastası

1 paket vanilya

2 su bardağı su

Yarım su bardağı süt (nişastayı açmak için)

FIRINDA SÜTLAÇ TARİFİ YAPILIŞI

Üzeri yanık mis gibi ve kolay fırında sütlaç yapımı için yarım su bardağından az pirinci 2 su bardağı su ile yumuşayana kadar haşlayın. Pirinçleriniz yumuşak ama çok az da sulu kalmalıdır. Pirinç haşlandıktan sonra üzerine sütü (yarım su bardağı ayırın) ve vanilyayı ekleyin. Nişastayı yarım su bardağı sütle karıştırın. Kaynayan pirinçli süte ilave edin ve sürekli karıştırarak koluyaşana kadar 10 dakika pişirin. Sonrasında ısıya dayanıklı borcam ya da sütlaç kaselerine paylaştırın. Büyük fırın tepsisine sütlaçlarınızı yerleştirin. Bu tepsiye soğuk su ilave edin ve önceden 180 derecede ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.

4- ŞERBETLİ İRMİK TATLISI TARİFİ

Hamuru için;

3 yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

1 paket kabartma tozu

1 limon kabuğu rendesi

2. 5 su bardağı irmik

Un (yaklaşık 2 su bardağı kadar)

Şerbeti için;

4 su bardağı sıcak su

3 su bardağı şeker

Bulamak için;

Yarım çay bardağı irmik

ŞERBETLİ İRMİK TATLISI TARİFİ YAPILIŞI

Şerbetli irmik tatlısı için ilk olarak hamur için gerekli olan bütün malzemeleri bir kaba koyup yoğurun. Ununu kontrollü bir şekilde ekleyip ele yapışmayacak sert olmayan bir hamur elde edin.

Yoğurduğumuz hamurdan küçük bezeler alıp elimizle yuvarlayıp rulo haline getirin. Bu ruloyu irmiğe bulayın. Bir bıçak yardımıyla küçük parçalar kesin. Daha sonra yağlamış olduğumuz fırın tepsimize yan yana dizin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında altı ve üstü kızarana kadar pişirin. Tatlımız pişerken şerbetini de hazırlayın. Tencereye suyu ilave edip kaynatın ve su kaynayınca ocaktan alın ve toz şekerini ilave edin. Kaşıkla şeker eriyene kadar karıştırın. Bu tarifte şekeri kaynatmıyoruz. Fırından çıkardığınız tatlının üzerine ılık şerbeti dökün. Tatlı şerbetini çekince dilediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz.

5- EKMEK TATLISI TARİFİ

Ekmek tatlısı için malzemeler

1 paket hazır kızarmış ekmek

Muhallebisi için:

1 litre süt

6 yemek kaşığı un

6 yemek kaşığı toz şeker

1-2 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilya

Üzeri için:

1 paket krem şanti

1 su bardağı süt

KIZARMIŞ EKMEK TATLISI YAPILIŞI

Bir tencereye su ve şekeri alıp şeker eriyene kadar karıştırın. Kaynayınca içine 2 damla limon suyu ekleyip ocaktan alın ve 5 dakika kadar dinlendirin.

Kızarmış ekmekleri bir tepsiye dizin. Üzerine de hazırladığınız şerbeti gezdirin.

Muhallebisi için süt, un, şeker ve nişastayı bir tencere alıp koyu kıvama gelene kadar kısık ateşte pişirin. Ocaktan almadan hemen önce vanilyayı ekleyip karıştırın.

Muhallebinizi 5 dakika dinlendirdikten sonra ekmeklerin üzerine eşit bir şekilde yayın. Bir süre soğuması için dinlendirin.

En son krem şantiyi de hazırlayıp tatlınızın üzerine güzelce sürün. Dilerseniz üzerini Antep fıstığı, fıstık veya ceviz ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

6- PAŞA SARMASI TARİFİ

Paşa Sarması tarifi İçin malzemeler:

1 lt süt,

125 gr margarin,

1 su bardağı toz şeker,

5 tepeleme çorba kaşığı un,

1 adet damla sakızı.

Üzeri İçin:

Hindistan cevizi.

Arası İçin:

Ceviz.

PAŞA SARMASI YAPILIŞI

Tencereye margarini koyup, eritelim. İçine unu ilave edelim ve 2-3 dakika kavuralım.

Sonra sütü, toz şekeri, damla sakızını ilave edip, orta ateşte sürekli karıştırarak Muhallebi kıvamına gelene kadar kaynatıp, ocaktan alalım. Daha sonra hazırladığımız muhallebiyi 10 dakika blender ile çırpalım. Fırın tepsisini ıslatıp, tabanına bolca hindistan cevizi serpelim. Hindistan cevizinin üzerine kepçeyle muhallebiyi döküp, kaşığın tersi ile düzleyelim ve bir gece buzdolabında dinlendirelim. Buzdolabında dinlendirdikten sonra 20 eşit parçaya keselim. Ortalarına iri ceviz parçaları yerleştirip, rulo şeklinde saralım. Paşa Sarmasını hindistan cevizine bulayıp, servis yapalım.

7- MUHALLEBİLİ KADAYIF TARİFİ

Muhallebili kadayıf malzemeleri;

300 gr tel kadayıf

2 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı dövülmüş ceviz ya da fındık

Dondurma (isteğe göre)

Muhallebi için;

5 su bardağı süt

1 su bardağı şeker

2 tepeleme yemek kaşığı nişasta

3 tepeleme yemek kaşığı un

1 paket krem şanti

MUHALLEBİLİ KADAYIF YAPILIŞI

Kolay ufalanması için 4-5 saat önceden buzdolabı poşetinde derin dondurucuya koyun. Donmuş kadayıfı paketin için ufalayın. Yapışmaz yüzeyli bir tavaya tereyağını koyun ve kadayıfı ekleyin. Kısık ateşte kadayıfın rengi değişene kadar kavurun. Kavrulan kadayıflara kavrulmuş fındık ya da cevizi ve 3 yemek kaşığı şekeri ilave edin. 2-3 dakika bu şekilde kavurun ve soğumaya bırakın.

Sütü tencereye koyun. İçine şekeri, unu ve nişastayı ekleyin. Bunları karıştırın ve göz göz oluncaya kadar ocakta pişirin. Soğumaya bırakın ve ılımaya başlayınca krem şantiyi katıp mikserle çırpın ve bir kenarda bekletin. Kavurduğunuz fındıklı kadayıfların yarısını yayvan ve düz bir cam kaba yayın. Üzerine, çırptığınız muhallebiyi dökün ve spatulayla düzeltin. Kalan kadayıfları da muhallebiyi tamamen örtecek şekilde üzerine ekleyin. Buzdolabında iyice soğuduktan sonra isterseniz bir top dondurmayla birlikte dilimleyerek servis edebilirsiniz.

8- CEVİZLİ TEL KADAYIF TARİFİ

Malzemeler;

4 yemek kaşığı tereyağ

yarım kilo tel kadayıf

4 çay bardağı ceviz içi

4 çay bardağı ılık süt

Şerbet için; 3.5 su bardağı toz şeker

3.5 su bardağı su

bir limon suyu

Üzeri için;

Çekilmiş antep fıstığı

CEVİZLİ TEL KADAYIF YAPILIŞI

Tereyağını oda sıcaklığında bekletip erimesini sağlayın. Kadayıfı fırın tepsisine yerleştirip üzerinde erimiş tereyağını gezdirin. Kadayıfın yarısını alıp kenarda bekletin.

Kalan kadayıfı tepsiye bastırarak yayın. Üzerine gelişigüzel ceviz atın. Kenara aldığınız kadayıfı cevizin üstüne serip bastırın. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında pişirin.

Tepsiyi fırından alın ve kadayıfın üzerinde ılık sütü gezdirin. Tepsinin üzerini kapatıp sütün çekmesi için bekleyin. Kadayıf hala sıcakken üzerine soğuk şerbeti dökün, soğumaya alın. Servis yapmadan önce üstünü süslemek için antep fıstığı serpebilirsiniz.