İETT zammı ne kadar oldu? Otobüs, metro, metrobüs ücretleri ne kadar? Aylık ve öğrenci İstanbulkart ne kadar oldu! İETT yeni ücret tarifesi 2021!

İstanbul'da toplu ulaşım zammı kararı! İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nce alınan karar sonrası otobüs, metro, metrobüs ve vapur ücretlerine de zam geldi. Toplu ulaşım zammı sonrasında binlerce kişi toplu taşıma zammını merak ediyor. Peki, İETT zammı ne kadar oldu? Otobüs, metro, metrobüs ücretleri ne kadar? İETT zam 2021 ne zaman uygulanacak? Albil zammı ne zaman geçerli olacak? İşte İETT yeni ücret tarifesi 2021!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, enflasyon, yakıt giderleri, asgari ücretin artışı gibi sebeplerden ötürü ulaşım ücretlerine yüzde 24,12'lik zam talep edildi. Toplantıda, ulaşım zamlarının her yılın temmuz ayında yapılması kararlaştırılırken, değerlendirmeler sonucunda ulaşıma yüzde 15 zam yapılması kararlaştırıldı.
ÖĞRENCİ VE AYLIK AKBİL NE KADAR?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ulaşım ücretlerine zam geldi. Gelen son açıklamayla ulaşıma yüzde 15 zam yapılması kararlaştırıldı. Zamlı fiyatların uygulamaya koyulmasıyla birlikte; aylık akbil olarak bilinen ve 275 lira olan tam mavi kart 317 lira, 50 lira olan aylık öğrenci kartı 57 liradan satılacak.
İETT YENİ ÜCRET TARİFESİ 2021!
Zamlı İETT ücret tarifesine göre uygulamaya konulan yüzde 15'lik zamla;
3,50 TL olan tam elektronik bilet 4,25 TL'ye,
1,70 TL olan öğrenci bileti ise 1,95 TL'ye çıktı.
MAVİ KART NE KADAR 2021?
Zamlı fiyatların uygulamaya koyulmasıyla birlikte; aylık akbil olarak bilinen ve 275 lira olan tam mavi kart 317 lira,
50 lira olan aylık öğrenci kartı 57 liradan satılacak.