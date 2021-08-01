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İETT zammı ne kadar oldu? Otobüs, metro, metrobüs ücretleri ne kadar? Aylık ve öğrenci İstanbulkart ne kadar oldu! İETT yeni ücret tarifesi 2021!

İETT zammı ne kadar oldu? Otobüs, metro, metrobüs ücretleri ne kadar? Aylık ve öğrenci İstanbulkart ne kadar oldu! İETT yeni ücret tarifesi 2021!