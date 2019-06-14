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İETT'nin "trekking hatları" yarın açılıyor

AA |  14 Haziran 2019 Cuma - 15:09 | Son Güncelleme : 14 06 2019 - 15:09

İETT'nin doğa yürüyüşü yapmak isteyen İstanbullular için açtığı ve hafta sonları hizmet verecek iki hattı, yarın hizmete başlıyor.


İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İETT'nin,  insanın ruh ve beden sağlığı üzerinde olumlu etkileri olan doğa yürüyüşü  (trekking) yapmak isteyen İstanbullular için hizmete aldığı D1 Polonezköy -  Üsküdar/Kadıköy ve D2 Beşiktaş - Belgrad Ormanı hatları yaz ayları boyunca hafta  sonları sefer yapacak.
 
Yarın hizmet vermeye başlayacak seferler için D1 numaralı  Kadıköy/Üsküdar-Polonezköy hattının güzergahı, Kadıköy, Numune Hastanesi,  Doğancılar, Altunizade, Ümraniye, Çakmak Köprüsü, Şile Yolu, Çubuklu Evleri,  Polonezköy Muhtarlık şeklinde olacak.
 
D2 numaralı Beşiktaş - Belgrad Ormanları hattı ise Beşiktaş İskeleden  hareketle Zincirlikuyu Metrobüs, 4. Levent, Maslak, Hacıosman, Atatürk Arboretumu  ve Belgrad Ormanı'ndan geçerek Göktürk'e gidecek.
 
İETT, söz konusu hatların sefer saatleri ve güzergahları hakkında  detaylı bilgileri "www.iett.istanbul" adresinde vatandaşların bilgisine sundu.
 

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