İdlib'deki konvoy saldırısında yaralanan DSİ personeli şehit oldu

Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, İdlib kuzeyinde hareket halindeki konvoya düzenlenen terör saldırısında yaralanan Devlet Su İşleri (DSİ) personeli Mahmut Pakyürek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İdlib kuzeyinde hareket halindeki konvoya, bölücü terör örgütü mensubu silahlı teröristlerce bombalı araçla yapılan saldırıda yaralanan DSİ personeli treyler operatörü Pakyürek, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit oldu.
Zeytin Dalı Harekatı'na katılan DSİ mensuplarından Yasin Tanboğa 30 Ocak'ta şehit olmuş, Mahmut Pakyürek ağır yaralanmıştı