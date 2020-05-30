İdari izinli kamu personeli ne zaman işe başlayacak? Kronik hastalar ne zaman işe başlayacak? Sağlık Bakanlığı Tebliği kronik hastalıklar listesi!

Virüs için alınan önlemlerin esnetilmesi kapsamında uygulamaya konan normalleşme süreci ile birlikte kamuda idari izinli olan çalışanlar için işbaşı yapacakları tarih belli oldu. Kamu personeli idari izinlerle ilgili düzenlemeyi içeren işe dönüş genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, İdari izinli kamu personeli ne zaman işe başlayacak? Hamileler ve kronik hastalar ne zaman işe başlayabilir? Sağlık Bakanlığı Tebliği'ne göre kronik hastalıklar hangileri? İşte kamu personeli idari izinleri ile ilgili son gelişmeler...

Corona virüs sonrası normalleşme süreci ile birlikte kamu çalışanlarının işe dönmüş tarihi de belli oldu. Kamu personeli idari izinlerle ilgili düzenlemeyi içeren işe dönüş genelgesi, Resmi Gazete 'de yayımlandı. Peki, İdari izinli kamu personeli ne zaman işe başlayacak? Hamileler ve kronik hastalar ne zaman işe başlayabilir? Sağlık Bakanlığı Tebliği'ne göre kronik hastalıklar hangileri? İşte kamu personeli idari izinleri ile ilgili son gelişmeler...

İDARİ İZİNLİ KAMU PERSONELİ NE ZAMAN İŞE BAŞLAYACAK?

Genelgeye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele amacıyla yürürlüğe konulan 13 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Görevlilerinin Yurt Dışına Çıkış İzni" konulu Genelge ile 22 Mart'ta Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler" konulu Genelge 1 Haziran'da yürürlükten kaldırılacak.

İDARİ İZİNLİ KRONİK HASTALAR VE HAMİLELER NE ZAMAN İŞE BAŞLAYACAK?

Ancak çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığı nın belirlediği kronik hastalığı bulunanlar, idari izinli sayılacak.

İdari izinli sayılanlar, bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak. Bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacak. Bu personel amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağırıldıkları anda görevlerine dönecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu süreçte tüm personelin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin yapılması hususunda gerekli tedbirler alınacak.

İŞTE SAĞLIK BAKANLIĞI TEBLİĞİ'NE GÖRE KRONİK HASTALIKLAR LİSTESİ