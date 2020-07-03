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İçişleri: Haziran ayında 128 terörist etkisiz hale getirildi

03 Temmuz 2020 Cuma - 10:32 | Son Güncelleme : 03 07 2020 - 10:46

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, haziranda 6'sı turuncu, 3'ü gri kategoride aranan toplam 128 teröristin, 2020'nin ilk 6 ayında ise 562 terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, haziranda 6'sı turuncu, 3'ü gri  kategoride aranan toplam 128 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Çataklı'nın açıklamaları:

"Kırsaldaki terörist sayısının 400'lü rakamlara indiği bu  dönemde elde ettiğimiz bu sonuç, terörle mücadeledeki kararlılığımızı  gösteriyor.

2020 ilk 6 ayında kırsalda 49.622, şehirde 5.573 operasyon yapılmış, terörden aranlar listesinde bulunan mavi 1, yeşil 1, turuncu 13, gri kategoriden 21 ve liste dışı sözde üst düzey 4 olmak üzere toplam 40 teröristin de aralarında bulunduğu, 562 terörist etkisiz hale getirildi."
 

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