İçişleri Bakanlığı seyahat izin belgesi nasıl alınır? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü HES kodu ile seyahat izin belgesi alma

Seyahat izin belgesi şehirler arası yolculuk yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Şehirler arası izin alma süreci araştırılırken, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların nasıl seyahat izni alacakları da ilgiyle takip ediliyor. Peki, seyahat izni alma şartları nelerdir? E Devletten seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Seyahat izni nasıl alınıyor? HES kodu ile seyahat izni belgesi nasıl alınır? Seyahat izni belgesi başvuru sonucu nereden sorgulanır? Soruları yoğun ilgi görüyor. Şehirler arası seyahat etmek için vatandaşların "Seyahat İzin Belgesi" başvuruları e-Devlet ve Hayat Eve Sığar Uygulaması üzerinden alınıyor. İzin belgesi e-devlet ve HES uygulaması dışında alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep edilebiliyor. Seyahat izni başvurusu Seyahat İzin Kuruluna iletildikten sonra değerlendirmeye alınıyor.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIYOR?

"Seyahat İzin Belgesi" başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Bu belge Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep edilebiliyor. Seyahat İzin Kuruluna iletilecek başvuru, kurul tarafından değerlendirmeye alınıyor. Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek. Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.

SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

65 YAŞ ÜSTÜ İLE 20 YAŞ ALTI SEYAHAT İZNİ NASIL ALINIR?

65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı yaş grubu “Seyahat İzin Belgesi” taleplerini, elektronik ortamda E-Devlet, İçişleri Bakanlığı, E-Başvuru Sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden yapabiliyor. Bakanlık, 65 yaş ve üzeri vatandaşların başvurularının ardından cep telefonlarına gelen onay mesajının seyahat izin belgesi yerine geçtiğini duyurdu.

20 yaş altı gençler için seyahat izin belgesi e-devlet sayfası olan Turkiye.gov.tr'den arama kısmına yol izni yazıldıktan sonra, çıkan sayfa aracılığıyla alınıyor.

SEYAHAT İZİN BELGESİNİ KİMLER ALABİLİYOR?

*Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar,

*Ölüm nedeni COVİD 19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecekler (en fazla 4 kişiye),



*İstanbul'a son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp, ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenler (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başka bir belge ile ibraz edenler)



*Ceza infaz kurumlarından salıverilenler,



*Yurtdışından geldikten sonra yerleştirildikleri öğrenci yurtlarından 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlar,



*Kaymakamlıklar tarafından oluşturulan "Seyahat İzin Kurullarından" seyahat izin belgesi alabilirler.