İçişleri Bakanlığı'ndan Türkiye genelinde operasyon!

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ülke genelinde düzenlenen 'yasa dışı bahis/siber denetimi' ve 'kumar/oyun makineleri' uygulamasında 7 iş yerinde yasadışı bahis oynatan 75 kişi hakkında 7258 Sayılı Kanun kapsamında adli işlem, 91 kişi hakkında yasadışı bahis oynamaktan idari işlem yapıldı. Uygulamada, 19 kişi gözaltına alındı, 388 aranan kişi yakalandı." denildi.

İçişleri Bakanlığı koordinesindeki Yasadışı Bahis/Siber Denetimi uygulamasında; 7 yasadışı bahis oynatılan işyerinde, 75 oynatan şahıs hakkında 7258 Sayılı Kanun kapsamında adli işlem, 91 şahıs hakkında yasadışı bahis oynamaktan idari işlem yapıldı.

Uygulamada, 19 şahıs gözaltına alındı, 388 aranan şahıs yakalandı.

Kumar/Oyun Makineleri uygulamasında; 31.752 işyeri ve 992 dernekte, 47 şahıs gözaltına alındı, 360 aranan şahıs yakalandı, 119 şahıs hakkında adli işlem, 6.913 şahıs hakkında idari işlem uygulandı. 107 umuma açık işyeri ve derneğe idari işlem yapıldı.

Yapılan uygulamalarda; Coronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili olarak, çıkarılan genelgeler ile “Maske Takmamak ve Sosyal Mesafe Yasağına Uymamak” tedbirlerine uymayan 91 şahsa idari para cezası uygulanırken 26 şahsa adli işlem yapıldı.