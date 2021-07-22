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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiler

22 Temmuz 2021 Perşembe - 12:31 | Son Güncelleme : 22 07 2021 - 12:48

Terör örgütünün, Doğu Anadolu ve Karadeniz’e sızma girişimleri engellendi, aralarında terör örgütü tarafından yeni görevlendirilen sözde- Erzurum eyalet sorumlusunun da bulunduğu 3 terörist etkisiz hale getirildi.


İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kartevin Dağı bölgesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca ortak operasyon düzenlendi.
 
Jandarma İHA-SİHA destekli operasyonda, aralarında terör örgütü PKK tarafından yeni görevlendirilen sözde Erzurum eyalet sorumlusunun da yer aldığı 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
 
Operasyonla, terör örgütünün Doğu Anadolu ve Karadeniz'e sızma girişimleri engellenmiş oldu.
 
Eylem arayışındaki PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlar devam ediyor.

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