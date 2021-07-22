İçişleri Bakanlığı duyurdu! Silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiler
22 Temmuz 2021 Perşembe - 12:31 | Son Güncelleme : 22 07 2021 - 12:48
Terör örgütünün, Doğu Anadolu ve Karadeniz’e sızma girişimleri engellendi, aralarında terör örgütü tarafından yeni görevlendirilen sözde- Erzurum eyalet sorumlusunun da bulunduğu 3 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kartevin Dağı bölgesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma
Komutanlığınca ortak operasyon düzenlendi.
Jandarma İHA-SİHA destekli operasyonda, aralarında terör örgütü PKK
tarafından yeni görevlendirilen sözde Erzurum
eyalet sorumlusunun da yer aldığı 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Operasyonla, terör örgütünün Doğu Anadolu
ve Karadeniz
'e sızma girişimleri engellenmiş oldu.
Eylem arayışındaki PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlar devam ediyor.