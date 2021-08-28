28 Ağustos 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.458 0.67 EURO 9,8710 -0.11
USD 8,3470 -0.48 ALTIN 488,200 1.05
CANLI BORSA
TÜMÜ

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 4 terörist teslim oldu

28 Ağustos 2021 Cumartesi - 19:23 | Son Güncelleme : 28 08 2021 - 20:19

İçişleri Bakanlığı: İkna çalışması sonucu, 4 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olanlardan birinin ailesi, evlat nöbetindeki aileler arasında yer alıyordu.


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarından birinin ailesi, 'Evlat Nöbeti'ndeki aileler arasında yer aldığı belirlendi. Teslim olan örgüt mensuplarının, 2013 ve 2015 yılları arasında örgüte katıldığı, son olarak Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
 
Böylelikle; 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 136'ya yükselirken, Evlat Nöbeti'nde 31inci buluşma gerçekleşecek.

ETİKETLER

İçişleri Bakanlığı İkna çalışması güvenlik
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.