İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Şırnak'ta

Bakan Soylu, Cizre Havalimanı'dan helikopterle Güneyçam Karakol Komutanlığına geçti.

Karakol mevzisini ziyaret eden Soylu, burada nöbet tutan askerlerle görüştü. Soylu, Kurban Bayramı'nı kutladığı askerlere, "Allah sizi muhafaza etsin inşallah." dedi.

Karakolda vatani görevini yapan Mehmetçik ile akşam yemeği yiyen Soylu, askerlerle sohbet etti. Soylu, bazı askerlerin aileleri ile de telefonda görüşerek, bayramlarını kutladı.