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İbrahim Tatlıses oğlu İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli'ye altın kemer taktı! Fiyatı dudak uçuklattı
İdo Tatlıses'le evlenen Yasemin Şefkatli, kayınpederi İbrahim Tatlıses ile olan fotoğrafını paylaştı. Şefkatli'nin üzerindeki altın kemeri ünlü türkücünün taktığı öğrenildi. Altın kemerin fiyatı sosyal medyada gündem oldu.
Usta sanatçı İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın şarkıcı oğulları İdo Tatlıses, 7 Ekim'de Yasemin Şefkatli ile görkemli bir düğünle hayatını birleştirdi.
Usta sanatçı İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın şarkıcı oğulları İdo Tatlıses, 7 Ekim'de Yasemin Şefkatli ile görkemli bir düğünle hayatını birleştirdi.