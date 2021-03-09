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İbo Show final mi yapıyor?

09 Mart 2021 Salı - 10:43 | Son Güncelleme : 09 03 2021 - 10:43

İbrahim Tatlıses sunumuyla ekrana dönen ve her hafta çok konuşulan İbo Show reytinglerde isteneni veremedi. İddialara göre İbo Show final yapacak.


Her hafta gerek konuklarıyla gerekse yaşananlarla gündeme gelen İbo Show hakkında flaş iddia...
 
Uğradığı silahlı saldırı sonrası televizyonlara ve sahnelere ara vermek zorunda kalan İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra ekran klasiği olan programı İbo Show ile yeniden yayın hayatına başlamıştı. Ancak kısa sürede büyük başarı elde edip yüzleri güldüren program, reytinglere yenik düştü.
 
İBO SHOW REYTİNGLERDE GERİLEDİ
 
Star TV'nin cumartesi akşamları yayınlanan eğlence programı, aynı gün izleyici karşısına çıkan rakipleri, Gönül Dağı, Kardeşlerim, Kuzey Yıldızı gibi güçlü yapımlar nedeniyle reytinglerde 8. sıraya kadar geriledi.
 
Yaşattığı hayal kırıklığı nedeniyle programın, final yapacağı konuşulmaya başlandı.
 
Konuyla ilgili İbrahim Tatlıses'ten ve kanal yönetimin henüz açıklama gelmezken, İbo Show hayranları ise iddia ile hüsrana uğradı.

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