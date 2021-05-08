IBM bir ilki başardı: 2 nanometrelik işlemci üretildi

Teknoloji dünyasının en büyüklerinden olan IBM, 2 nanometrelik mimariyle donatılan ilk çipi ürettiğini duyurdu.

Donanım geliştiricilerin düşük nanometreli işlemci üretme yarışında IBM önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. 2nm sürecinden çıkmış işlemciyi duyuran şirket, el tırnağı boyutlarındaki bir çipe 50 milyar transistörü sıkıştırdı.

İşlemcilerdeki transistörlerin arasındaki mesafe, ilerleyen teknoloji sayesinde nanometrelere kadar indirildi. Nanometre bir metrenin milyarda birine deniyor.

Günümüzde elektronik ürünlerde kullanılan en yeni işlemcilerde transistörler arasındaki boşluk 7 nanometre seviyesinde yer alıyor. Bu sebeple IBM'in geliştirmiş olduğu bu yeni işlemci, mevcut işlemcilerden yüzde 45 daha yüksek performansa sahip olacağını ve onlara kıyasla yüzde 75 daha az enerji tüketeceğini belirtiyor.

Şirket yeni işlemcilerle cep telefonlarının enerji tüketiminin dörtte birine ineceğini ve böylece günümüzde çoğu telefonda bir gün civarında olan pil ömrünün dört güne çıkabileceğini de vurguluyor.