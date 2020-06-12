İBB spor salonları ne zaman açılacak? İşte açılacak spor salonlarının listesi

İBB, 16 Mart'tan beri kapalı olan spor tesislerini açıyor. Covid-19'a karşı birçok önlem alındığı, sosyal mesafeye göre yeniden düzenlenen tesisler, ilk etapta fitness, tenis ve atletizm branşlarında hizmet verecek. Peki, İBB spor salonları ne zaman açılacak? İşte İBB spor salonları açılış tarihi ve açılacak spor salonlarının listesi ...

İBB, 16 Mart'tan beri kapalı olan spor tesislerini yenide hizmete açıyor. Covid-19'a karşı birçok önlem alındığı, sosyal mesafeye göre yeniden düzenlenen tesisler, ilk etapta fitness, tenis ve atletizm branşlarında hizmet verecek. Peki, İBB spor salonları ne zaman açılacak? İşte İBB spor salonlarında alınan tedbirler ve uyulması gereken kurallar ve açılacak spor salonlarının listesi ...

İBB SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Corona virüs (Covid-19) salgının ortaya çıkmasıyla birlikte alınan tedbirler kapsamında kapatılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) spor tesisleri, yaklaşık üç ay aradan sonra yeniden hizmet vermeye başlıyor. Tesisler, 15 Haziran Pazartesi gününden itibaren fitness, tenis ve atletizm branşlarında hafta içi 07:00 – 23:00 ve hafta sonu 08:00 – 21:00 saatleri arasında hizmet verecek. Açılan tesislerde Covid-19'a karşı birçok tedbir alındı. Önlemler kapsamında tesisler ve kullanılan tüm spor ekipmanları, her seans arasında dezenfekte edilecek. Spor tesislerine maskesiz girilemeyecek, her üyenin ateşi ölçülecek ve takip edilecek. Normalleşme sürecinde sosyal mesafenin korunacağı ve hijyen kurallarının eksiksiz uygulanacağı tesislerde, 65 üstü ve 18 yaş altı vatandaşlar sokağa çıkabildikleri saatler aralığında spor yapabilecekler.

TESİS KULLANICI SAYISINDA KISITLAMA

16 Mart 2020 itibariyle üyeliği aktif olanların öncelikli olarak spor yapabilecekleri salonlarda, günlük kullanıcı sayısı sosyal mesafe kurallarına uygun olarak belirlenecek. Üyeliği olan ancak bu süreçte tesislerde spor yapmak istemeyen tesis kullanıcıları ise 30 Eylül'e kadar üyeliklerini dondurabilecek. Normalleşme sürecinde spor tesislerine yeni kayıt yaptırmak isteyenlerin ise daha önce olduğu gibi online rezervasyon yapmaları gerekecek. Tesisin uygunluk durumuna göre haftanın her günü rezervasyon yapılabilecek ancak misafirler günde sadece bir seansa katılabilecek. Salonlarda günlük üye kapasitesi dolmuşsa yeni kayıt alınmayacak.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 18 YAŞ ALTI DA SPOR YAPABİLECEK

Kronik rahatsızlıklar olan ve engelli bireyler, salgın riski dolayısıyla tesislerde bir süre daha spor yapamayacaklar. 65 üstü ve 18 yaş altı vatandaşlar ise İçişleri Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından belirlenen ve sokağa çıkmalarına izin verilen saatler aralığında tesislerde spor yapabilecekler. 18 yaş altı çocuklarını spor yapmaları için getiren aileler ise alınan önlemler kapsamında tesis dışında bekleyecek.

GİRİŞLERDE ATEŞ ÖLÇÜMÜ YAPILACAK, MASKESİZ GİRİLEMEYECEK

İBB, açılış öncesi spor tesislerinin girişlerinde ve salonlarda da virüse karşı bir dizi önlem aldı. Pazartesi günü açılacak olan 30 spor tesisine maskesiz girilemeyecek ve girişlerinde temassız cihazlarla ateş ölçümü yapılacak. Ölçülen vücut sıcaklığı değeri 38 derece ve üzeri olan kişiler tesisten bağımsız bir bekleme alanına alınacak ve ilk ölçümden en az 15 dakika sonra ikinci bir ölçüm daha yapılacak. Ateş derecesi halen 38 derece ve üzerinde ise bu kişiler tesise kabul edilmeyecek ve sağlık kuruluşuna sevk için uyarılacaklar. Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan, Covid-19 vakası veya temaslı olanlar T.C. İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı ‘Spor Salonlarında Uygulanacak Standartlar’ kapsamında tesise alınamayacaklar.

HİJYEN VE SOSYAL MESAFEYE DİKKAT EDİLECEK

Normalleşme sürecinde İBB’nin spor salonlarında alınan önlemler kapsamında hijyen ve sosyal mesafe kurallarına da dikkat edilecek. Tesislerde taze hava sirkülasyonu sağlanacak, seans aralarında her salon ve vatandaşların kullandıkları spor ekipmanları ULV cihazları ile dezenfekte edilecek. Sportif alanların tamamında vatandaşların kullanabilecekleri dezenfektan mendilleri ve belli noktalarda sıvı el dezenfektanları olacak.

ORTAK KULLANIM ALANLARI KAPALI OLACAK

Tesise girişte takılması zorunlu olan maske spor esnasında kullanılmayabilecek. Spor salonlarına girişte vatandaşlardan dışarıda giymedikleri spor ayakkabılarını kullanmaları istenecek. Duş, soyunma odası, otomat, büfe ve kantin gibi alanlar bir süre daha hizmet dışı kalacak.

SPOR ALETLERİNDE 20 DAKİKA SINIRI

Cihaz ve spor aletleri sosyal mesafe kurallarına göre kullanılabilecek ve bir kişi bir ekipmanla en fazla 20 dakika spor yapabilecek. Spor yapanlara tesiste havlu verilmeyecek ve havlularını yanlarında getirmeleri istenecek. Alınan tüm önlemler ve uyulması gereken kurallar, tesislerde yer alan bilgi panoları ve görseller aracılığı ile sporseverlere hatırlatılacak. Bu süreçte yeniden hizmet vermeye başlayacak olan 30 spor tesisinin bilgileri ve tesislerde dikkat edilmesi gereken tüm bilgiler ise http://www.spor.istanbul adresinden takip edilebilecek.

İŞTE AÇILACAK SPOR SALONLARININ LİSTESİ