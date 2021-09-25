İstanbul'da seferlere başlayan deniz taksi ile köprü trafiğine girmeden deniz üzerinden yolculuk edebilecek. Haliç Tersanesi'nde üretilen deniz taksilerin seferlere başlamasıyla deniz taksi fiyatları ve inme binme yerleri sorgulanmaya başlandı. İBB deniz taksi fiyatları 2021 belli mi? Deniz taksi uygulaması nasıl kullanılacak, nereden binilecek ve inilecek?

İstanbul'da deniz taksi sefere başladı. Deniz taksilerin biniş ve mil ücretleri arama motorlarında araştırılıyor. Deniz taksilerde belirli bir mil aşıldıktan sonra, mil başına ücret eklenecek. Peki; deniz taksi seferleri nasıl oluyor, nereden binilir ve inilir? İBB deniz taksi fiyatları nedir, deniz taksi mil başına ne kadar ücret ekleyecek?

İSTANBUL DENİZ TAKSİ FİYATLARI NE KADAR?

Deniz Taksilerde, taksimetre modeli ile sabit bir açılış ücreti olacak. Belirli bir mil aşıldıktan sonra, mil başına ücret eklenecek.

İstanbul'daki deniz taksilerin fiyatı henüz belli olmadı. Fiyat listesi ise henüz açıklanmadı.

İSTANBUL TAKSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

İstanbul'da 2021 yılından itibaren uygulanan güncel bordo veya sarı renkli taksi açılış ücreti 5,55 TL, kilometre başına ücreti ise 3,45 TL'dir. Turkuaz renkli taksilerde ise açılış ücreti 6,38 TL, km başına ücreti ise 3,99 TL'dir. Siyah renkli lüks taksilerde ise açılış ücreti 9,43 TL, kilometre başına ücreti de 5,84 TL'dir.

İndi-bindi ücreti ise sarı taksilerde 15 TL iken, turkuaz taksilerde 19 TL, siyah taksilerde ise 25 TL'dir. Fiyat tarifesi İstanbul'un tamamında, köyler ve şehir yerleri ayrımı olmaksızın geçerlidir. Ayrıca gece-gündüz tarifesi ayrımı da yoktur.

Taksi ile bir yakadan diğer yakaya geçiş yapıyorsanız (örneğin Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na), köprü geçiş ücretleri ve otoyol gişe ücretleri yolcu tarafından karşılanır. 2021 yılı fiyat tarifesine göre Avrasya Tüneli geçiş ücreti 46 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü) geçiş ücreti 27.50 TL, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü (Boğaziçi Köprüsü) 13.25 TL, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (2. Köprü) 13.25 TL, Osmangazi Köprüsü 147.50 TL'dir. Anadolu Otoyolu Çamlıca gişeleri 37.50 TL'dir.

DENİZ TAKSİ KULLANACAKLAR NE YAPACAK?

Deniz taksileri kullanmak isteyenler mobil uygulama üzerinden çağrıda bulunacak. İlk etapta 98 iskeleden çağrı yapılabilecek.

Daha sonra uygulama genişletilerek yolcuların istenilen yerden inip binmesine imkan sağlanacak. Altı ay sonra, paylaşımlı taksi dolmuş modeline geçilecek.