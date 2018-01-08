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İBB'den ücretsiz çekici hizmeti!

AA |  08 Ocak 2018 Pazartesi - 12:53 | Son Güncelleme : 08 01 2018 - 12:53

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl kaza ve arıza nedeniyle E-5, E-6 ile köprülerin üzerinde kalan 6 bin 363 aracı ücretsiz çekti.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Daire  Başkanlığı, kentteki trafik sıkışıklığının giderilmesine kaktı amacıyla 2017  yılında 6 bin 363 araç sahibine ücretsiz çekici hizmeti sundu. 
 
İBB'den yapılan açıklamada, E-5 ve E-6 yollarıyla Anadolu'yu Avrupa'ya  bağlayan üç köprü ile bazı noktalarda kaza ve arıza nedeniyle yolda kalan  araçlara Zabıta Daire Başkanlığı tarafından ücretsiz çekici hizmeti verildiği  belirtildi.
 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleriyle iş birliği içinde  yürütülerek gerçekleştirilen hizmet kapsamında, yolda kalan araçlara anında  müdahale edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Trafik kazası veya arıza sonucu E-5, E-6 üzeri ve köprülerde yolda  kalarak trafik akışını yavaşlatan araçların alınarak aynı hat üzerinde müsait  olan en yakın ve güvenli alana bırakılmasını sağlamak adına ücretsiz yol dışı  çekici hizmeti kapsamında, 16 çekici ve 6 vinç olmak üzere toplam 22 araç ile  çekici hizmeti veriyor. İBB zabıta ekipleri, 2017 yılı içerisinde toplamda 6 bin  363 aracı yoldan çekerek İstanbul'un trafiğine çok büyük rahatlık sağladı."

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