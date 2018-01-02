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İBB'den metro hattı ihalesi açıklaması

AA |  02 Ocak 2018 Salı - 23:23 | Son Güncelleme : 02 01 2018 - 23:23

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 6 metro hattı ihalesinin, "hatların uzatılıp yeniden projelendirilerek daha ekonomik ve daha hızlı şekilde yapılabilmesi için" iptal edildiğini bildirdi.


Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 2017 yılı içerisinde  yapılan ve 6 hattan oluşan metro projelerinin değil, ihalelerin iptal edildiği  vurgulandı.
 
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Metro hatlarının uzatılıp yeniden projelendirilerek daha ekonomik ve  daha hızlı bir şekilde yapılabilmesi için söz konusu ihaleler iptal edilmiştir.  Böylece toplam uzunluğu 76,9 kilometre olan 6 proje iptal edilmediği gibi  İstanbul'un ulaşımına köklü çözüm için metro yatırımları bin kilometre hedefine  uygun olarak genişletilmiş olacaktır. ?İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 'Her  yere metro, her yerde metro' hedefimiz doğrultusunda, söz konusu metro  projelerimizi önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağımızı saygıyla duyururuz."
 

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