İBB burs başvurusu ne zaman başlayacak, İBB burs başvuru tarihleri belli mi? İBB bursu şartları ve koşulları!

İBB burs başvurusu başladı mı, burs başvuru tarihleri belli? 2021-2022 Eğitim yılı başladı. Eğitim hayatına destek sunması için öğrenciler burslar hakkında yaptıkları araştırmalar da arttı. Öğrencilerin araştırdıkları burs kurumlarından biri de İBB oldu. İBB bursundan yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri, İBB burs başvurusu ne zaman, burs başvuru tarihi belli mi, sorularına yanıt arıyor. İşte İBB burs başvurusu detayları…

Eğitim öğretim yılının başlamasıyla üniversite öğrencilerinin burs arayışı da başladı. İBB Genç Üniversiteli eğitim yardımı öğrenciler tarafından yoğun bir şekilde sorgulanıyor. İBB burs başvurusu hakkında açıklama yaptı. İBB burs başvuru tarihlerine yönelik paylaşım yapıldı. Peki, İBB burs başvurusu ne zaman başlayacak? İBB burs başvurusu şartları neler, İBB ne kadar burs verecek?

İBB BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı internet sayfasında şu açıklamaya yer verildi:

"Sevgili İstanbullumuz,

2021 - 2022 Eğitim-Öğretim yılında da "Genç Üniversiteli" eğitim desteğimiz devam edecektir.

"Genç Üniversiteli" Eğitim desteğinin başvuru tarih aralığı önümüzdeki günlerde web sayfamız üzerinden duyurulacaktır.

Duyurunun ardından başvurularınızı yapabilirsiniz."

Söz konusu duyuru göz önüne alınırsa, İBB burs başvuru tarihlerinin bu hafta açıklanması bekleniyor.

İBB BURS BAŞVURUSU ŞARTLARI ve KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmakÖğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *

Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **

Başvuru Yapamayacak Öğrenciler



Açık öğretimde okuyanlar

Uzaktan öğretim görenler

Ücretli değişim programında bulunanlar

25 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri



İstenilecek Belgeler



Nüfus cüzdanı fotokopisi

Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge

Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript

Bursluluk belgesi

Disiplin belgesi

Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)

Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi

Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler

Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.

Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge

Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi



Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.

* Anne babanın vefat etmesi ya da boşanması (Sadece resmi olarak boşanmış aileler) durumunda öğrencinin ikamet ettiği aile bireyi esas alınır.

** Başvuru sahipleri gerekli görüldüğü hallerde sosyal incelemeye tabi tutulacaklardır.

** Gelir beyanına AGİ/Fazla Mesai ve Prim ücretleri dahil edilmez, Bordro üstündeki net gelir baz alınır.

- Eğitim Yardımı başvuruları ve evrak yüklemeleri sadece web sayfası üzerinden yapılacaktır.

- Bilgilerinizin doğruluğundan emin olun. Onaylamanız durumunda bilgilerinizde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.



Değerlendirme Yöntemi



Değerlendirmede, «Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriterlerine» göre yapılacak sıralama esas alınır.

Eğitim yardımı değerlendirme komisyonuyla karara bağlanacaktır.

Toplam 30.000 öğrenciye eğitim yardımı yapılması öngörülmektedir.

Eğitim yardımı planlamasında kadın ve erkek adaylar için eşitlik dengesi gözetilecektir.

Eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencilerin belgelerini eksiksiz olarak ibraz etmeleri istenecektir. Belgesini ibraz etmeyen adaylar yerine yedek liste ile iletişime geçilecektir.

İBB BURSU NE KADAR?

Geçen yıl öğrenci başı yıllık 3 bin 200 TL olarak belirlenen burs 3’e bölünmüş ve öğrencilere 3 farklı ayda verilmişti.