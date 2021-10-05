İBB burs başvurusu nasıl yapılır, burs başvuru ekranı? İBB Genç Üniversiteli burs başvurusu yapma erkanı ve başvuru şartları 2021 2022!

İBB burs başvurusu başladı mı, başvuru şartları nelerdir? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genç Üniversiteli" eğitim bursuna başvuru yapmak isteyen üniversiteliler, sık sık arama motorları ve İBB’nin sayfalarını ziyaret ediyor. Üniversitelerin yüz yüze eğitime başlaması, burslar hakkında yapılan araştırmaları hızlandırdı. Peki, İBB burs başvurusu nasıl yapılır, başvuru ekranı aktif oldu mu?

İBB burs başvurusu aramaları üniversitelerin açılmasıyla yoğunlaştı. YKS ile İstanbul’da bir lisans bölümüne yerleşen adaylar üniversite kayıtlarını yaptı, şimdi ise gözlerini burslara çevirdi. Burs veren yerlerden biri de İBB olduğundan, sık sık İBB burs başvuruları başladı mı, İBB Genç Üniversiteli burs başvurusu ekranı açıldı mı, soruları soruluyor. İşte İBB burs başvurusu hakkındaki detaylar…

İBB BURS BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

İBB burs başvuru erkanı erişime açıldı. İBB burs başvurusuna ilişkin yaptığı açıklamada. "Sevgili İstanbullumuz, 2021 – 2022 Eğitim-Öğretim yılında da "Genç Üniversiteli" eğitim desteğimiz devam edecektir "Genç Üniversiteli" Eğitim desteğinin başvuruları 5 Ekim'de başlıyor.” ifadeleri kullanıldı.

İBB BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvurusu başladı. İBB burs başvuruları 5-22 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

İBB bursu için başvuruda bulunmak isteyen adaylar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi üzerinden TC Kimlik numaranızı, Ad ve Soyadınızı Anne veya Baba TC Kimlik numarasını ve doğrulama kodunu girerek giriş yapıp başvuruda bulunabilirler.

İBB BURS BAŞVURUSU YAPMA EKRANI

İBB BURSU NE KADAR 2021 2022?

İBB'nin ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine senelik 3.200 lira burs veriyor. Geçtiğimiz yıllarda yıllık öğrenci başı 3 bin 200 TL olarak belirlenen Eğitim Yardımı; Aralık’ta 1200 TL, Şubat’ta 1000 TL, Mayıs ayında 1000 TL olarak ödenmişti.

İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru Genel Koşulları T.C. vatandaşı olmak, Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi, Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak, Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak, Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak burs başvurusu için aranan şartlardır.

Açık öğretimde okuyanlar

Uzaktan öğretim görenler

Ücretli değişim programında bulunanlar

25 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler, burs başvurunda bulunamayacak.

İBB BURS BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER

Nüfus cüzdanı fotokopisi Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript Bursluluk belgesi Disiplin belgesi Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.) Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır. Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz. Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz. Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.