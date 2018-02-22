İBB Başkanı Uysal'dan İstanbul'da metro hatları müjdesi!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, önceden başlayan metrolardan 4'ünün bu yıl sonu itibarıyla açılması sözünü aldıklarını belirterek, "Ümraniye-Çekmeköy Metrosu'nun Yamanevler-Çekmeköy arasındaki 7 istasyonunun haziran ayı sonunda, Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu, Eminönü-Alibeyköy Tramvayı ile Bostancı-Dudullu Metrosu'nun Bostancı'dan İMES'e kadar olan 9 istasyonunu yıl sonunda açılacak." dedi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Uysal, metro inşaatlarının devamı için firmalarla imzalanan protokolün amacının açık ve net olduğunu söyledi.

İstanbul'un metrolarının çok daha hızlı tamamlanmasıyla kentin ulaşım sorunlarının çözülmesinin amaçlandığını dile getiren Uysal, "Biz metroların hızlı bir şekilde ve yeni finans modeliyle yapılmasını istedik. Şu anda ihalesi yapılan metrolardan 4 tanesinin, müteahhitlerle oturup devamına karar verdik. Devam kararı almamızın sebebi, önceden başlayan 4 tane metro hattının bu yıl sonu açılmasının sözünü aldık. Bizim buradaki anlayışımız şu; Dünyada bu kadar uzun sürmeyen metro inşaatları İstanbul 'da neden uzun sürsün? İmzalanan protokolle, Göztepe-Ataşehir-Ümraniye Hattı'nın hızlı bitirilmesi için de anlaşmaya vardık." diye konuştu.

Raylı sistemlerin daha hızlı yapımını görüştükleri sırada müteahhitlerin bazı haklı istekleri olduğunu belirten Uysal, "Mesela Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda projenin Anıtlar Kurulu'ndan onaylanması gerekiyor. Bunun sorumluluğu belediyemizde. Bu yazı yazılıp arkası takip edilmediği zaman 3 ayda da 5 ayda da gelir ama 5 günde de gelebilir." İfadelerini kullandı.

Uysal, müteahhitlerin istediği bir başka şeyin de raylı sistem hatlarındaki kamulaştırmaların yapılarak yerin bir an önce kendilerine teslim edilmesi olduğunu dile getirerek, "Müteahhitler, 'Bizim bu tür problemlerimiz çözülürse, biz inşatları hızlı bir şekilde yaparız' dedi. Biz İBB olarak bu konularda yapmamız gereken şeyleri yaptık." dedi.

Ümraniye-Çekmeköy Metrosu'nu yapan firmadan, Yamanevler-Çekmeköy arasındaki 7 istasyonunun haziran sonuna kadar bitirilmesini istediklerini kaydeden Uysal, şöyle konuştu:

"Eminönü- Alibeyköy Tramvayı yıl sonu itibariyle bitirilecek. Kabataş -Mahmutbey Metrosu'nda tünel ve elektromekaniği yapan iki ayrı müteahhidi bir araya getirdik. Mecidiyeköy-Mahmutbey arası yine yıl sonu itibariyle tamamlanacak. Bostancı-Dudullu Metrosu'nun 9 istasyonluk Bostancı'dan İMES'e kadar olan kısmı da yine 2018 sonunda açılacak."

"NE KADAR HIZLI OLURSA İSTANBUL O KADAR KAR EDER"

"Müteahhit hepsini bitirsin işi öyle teslim etsin" dediklerinde 3-5 ay zaman kaybettiklerini belirten Uysal, "Tünel inşaatını bitirdiği kısımların elektromekaniğine başlayıp bitirsin dediğimizde, zaman kazanıyoruz. Dolayısıyla, müteahhitlerle görüşerek bunları sağladık. Bizim bakışımız şu; Ne kadar hızlı, İstanbul ve İBB o kadar karda. Ne kadar hızlı, o kadar ucuza yaptırıyoruz. Ne kadar yavaş, o kadar maliyetler arttı. Biz 3 yılda yapılacak bir metroyu 7 yılda yaptığımız zaman, kaç paraya ihale edersek edelim o önemli değil, yüzde 30 zarar ediyoruz. Olaya böyle bakınca, metro inşaatlarını hızlandırma bizim işimizi kolaylaştırdı ve İstanbullular kazandı." ifadelerini kullandı.

AÇILACAK RAYLI SİSTEMLER VE SÜRELERİ

İBB'den alınan bilgiye göre açılacak raylı sistemler ve süreleri şöyle:

Üsküdar-Çekmeköy arası toplam 20 kilometre, 16 istasyon. Üsküdar-Yamanevler 10,5 kilometre, 9 istasyon açıldı. Ümraniye-Çekmeköy Metrosu'nun Yamanevler-Çekmeköy arasındaki 7 istasyonunun haziran ayı sonuna açılması planlanıyor. Üsküdar-Çekmeköy arası yolculuk 27 dakika sürecek.

Kabataş-Mahmutbey Metrosu'nun Mecidiyeköy-Mahmutbey arasındaki 15 istasyonluk ilk etabı yıl sonunda açılacak, 18 kilometrelik hatta yolculuk 26 dakika sürecek. Devam eden Mecidiyeköy-Kabataş arası 6,5 kilometre. Tamamlandığında yolculuk 5,5 dakika sürecek.

Eminönü- Alibeyköy Tramvayı 14 durak, yıl sonu tamamı açılacak, 10.1 kilometrelik hatta yolculuk 35 dakikada tamamlanacak.

Ayrıca, 14.3 kilometrelik 13 istasyonlu Bostancı İDO-Dudullu Metrosu'nun Bostancı'dan İMES'e kadar olan kısmındaki 9 istasyon yıl sonu açılacak. Hattın elektromekanik sisteminin yapımına başlandı. Bostancı-İMES arası 10.2 kilometre ve yolculuk 14 dakika sürecek. Bostancı-Dudullu Metrosu'nun kalan 4 istasyonu ise 2019 yılı içerisinde açılacak. Bostancı İDO-Dudullu Metrosu tamamlandığında, Bostancı'dan Dudullu'ya kadar toplam yolculuk süresi 17 dakika, son istasyon olan Depo istasyonuna kadar 21 dakika olacak.