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Huysuz Virjin'in yeğeni gerçeği anlattı! 'Hepsi mirastan pay alma ümidinde'
17 Temmuz 2020 tarihinde hayatını kaybeden Seyfi Dursunoğlu'nun, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktığı vasiyetine yeğeninin çocukları Evren Saydam ve Erhan Saydam'ın itiraz etmesinin ardından, usta sanatçının diğer yeğeni Güliz Buyrukbilen'in avukat kızı Gizem Özköseoğlu, vasiyetnamenin hukuken usulüne uygun olarak düzenlendiğini söyledi.
Milliyet'ten Sercan Kısmet'e konuşan Avukat Gizem Özköseoğlu, "Annem, teyzem ve bir yeğeni dernek avukatlarına vekaletname verdi. Aslında bizim dışımızdaki herkes mirastan pay almak ümidinde" şeklinde konuştu.
Milliyet'ten Sercan Kısmet'e konuşan Avukat Gizem Özköseoğlu, "Annem, teyzem ve bir yeğeni dernek avukatlarına vekaletname verdi. Aslında bizim dışımızdaki herkes mirastan pay almak ümidinde" şeklinde konuştu.