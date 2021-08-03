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Hülya Duyar'dan hayranlarını üzen haber! Beyninde tümör çıktı....
Son olarak 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinde rol alan Hülya Duyar, Cem Yılmaz’la reklam filmi çekerken fenalaştı. Daha sonra gittiği tatilde de baygınlık geçiren oyuncunun beyninde büyük bir tümör tespit edildiği öğrenildi.
Hülya Duyar, geçtiğimiz günlerde komedyen Cem Yılmaz’la çektiği reklam filminde fenalaştı. Apar topar hastaneye kaldırılan oyuncu, daha sonra gittiği tatilde de baygınlık geçirdi.