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Hulusi Akar'dan Irak ziyareti sonrası sürpriz açıklama

AA |  01 Mart 2018 Perşembe - 20:36 | Son Güncelleme : 01 03 2018 - 20:36

GenelKurmay Başkanı Hulusi akar bugün Iraklı mevkidaşıyla bir araya geldi. Akar mevkidaşıyla "sınır güvenliği ve terörle mücadele konularında ivme kazanan ikili askeri ilişkileri" görüştü.


Akar, görüşme sonrası yapılan basın açıklamasında, "Iraklı  mevkidaşıyla sınır güvenliği ve terörle mücadele konularında ivme kazanan ikili  askeri ilişkilerin daha üst seviyeye çıkarılmasını görüştüklerini" söyledi.
 
Görüşmede köklü bir tarihe sahip Türk ve Irak silahlı kuvvetleri  arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önemli konuları ele aldıklarını  belirten Akar, "Hem Türkiye hem Irak, bölgedeki durum ve şartlardan doğan benzer  risk ve tehditlerle karşı karşıyadır. Arzumuz halihazırdaki hudut güvenliği ve  terörizmle mücadele konularında belli ivme kazanan ikili askeri ilişkilerin daha  da üst seviyelere taşınmasıdır." dedi. Akar, "Bölgenin iki önemli ülkesi ve iki önemli silahlı kuvvetleri  olarak işbirliğimizin artarak devam edeceğine inanıyorum." şeklinde konuştu.
 
Öte yandan Irak Genelkurmay Başkanı Ganimi de Akar'ın Bağdat  ziyaretinin daha önceden planlandığını belirterek, "Bu ziyaret beraberinde çok  büyük ve önemli gelişmeleri barındırıyor. Bunların başında ikili askeri  ilişkilerin eğitim, silahlandırılma ve istihbarat paylaşımı alanında  geliştirilmesi geliyor." diye konuştu. İki ülke arasındaki sınır güvenliği, askeri deneyim ve istihbarat  bilgi alanının daha da geliştirilmesi için ortak komite kurulmasını ele  aldıklarını ifade eden Ganimi, "Bu ziyaret, iki ülke halkının çıkarına birçok  önemli gelişmenin gerçekleşmesine vesile olacak." ifadesini kullandı. Genelkurmay Başkanı Akar, Bağdat'ta Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen  resmi törenle karşılanmıştı. Akar, törenin ardından Irak Savunma Bakanı İrfan  el-Hiyali ile görüşmüştü. Orgeneral Akar'ın yarın Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'ni ziyaret  edeceği belirtildi.

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