Hulusi Akar'dan Irak ziyareti sonrası sürpriz açıklama

GenelKurmay Başkanı Hulusi akar bugün Iraklı mevkidaşıyla bir araya geldi. Akar mevkidaşıyla "sınır güvenliği ve terörle mücadele konularında ivme kazanan ikili askeri ilişkileri" görüştü.

Akar, görüşme sonrası yapılan basın açıklamasında, "Iraklı mevkidaşıyla sınır güvenliği ve terörle mücadele konularında ivme kazanan ikili askeri ilişkilerin daha üst seviyeye çıkarılmasını görüştüklerini" söyledi.

Görüşmede köklü bir tarihe sahip Türk ve Irak silahlı kuvvetleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önemli konuları ele aldıklarını belirten Akar, "Hem Türkiye hem Irak, bölgedeki durum ve şartlardan doğan benzer risk ve tehditlerle karşı karşıyadır. Arzumuz halihazırdaki hudut güvenliği ve terörizmle mücadele konularında belli ivme kazanan ikili askeri ilişkilerin daha da üst seviyelere taşınmasıdır." dedi. Akar, "Bölgenin iki önemli ülkesi ve iki önemli silahlı kuvvetleri olarak işbirliğimizin artarak devam edeceğine inanıyorum." şeklinde konuştu.