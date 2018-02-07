Hükümetten flaş zam açıklaması!

Canlı yayında ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalar yapan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Gündemimizde yeni zam diye bir şey yok" dedi.

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, kısa vadede hedeflerinin enflasyonu tek haneye indirmek olduğunu belirterek, "Oraya doğru gidiyoruz. İner ama ilave çabayla orada tutmamız lazım. Hedefimiz orta vadede yüzde 5 hedefine yaklaştırmak, uzun vadede yapısal reformlarla bunu yüzde 1-3 aralığına çekmek." dedi.

Türkiye'nin geçen sene yüzde 7'nin üzerinde büyüdüğünü anımsatan Şimşek, son yıllarda yaptığı reformlarla ülkenin kalıcı iyileşmeye doğru gittiğini söyledi.

Türkiye'de hane halkı, devlet, şirketler ve finans sektörü olmak üzere tüm kesimlerin toplam borcunun milli gelire oranının yüzde 141 olduğuna işaret eden Şimşek, dünyada bu oranın yüzde 320'den fazla olduğunu bildirdi.

Şimşek, "Türkiye'nin aşırı borçlu olduğu, bütün bu refahı borçla yarattığı argümanı rakamlar tarafından desteklenmiyor." ifadesini kullandı. Türkiye'nin son 15 yılda geçmişe göre iyi bir büyüme performansı ortaya koyduğunu anlatan Şimşek, ülkede refahın arttığını, istihdam yaratan reel bir büyümenin söz konusu olduğunu vurguladı.

ENFLASYONDA KISA VE UZUN VADEDE HEDEF

Şimşek, enflasyona yönelik bir soru üzerine de Türkiye'nin yaşadığı jeopolitik riskler, hain darbe girişimi, terör tehdidi gibi çok boyutlu, aynı anda birçok şoku içeren dönemde, bütün gelişmelerden dolayı lirada ciddi değer kaybı yaşandığını anlattı.

Geçen sene ithal edilen ürünlerin Türk lirası cinsinden fiyatının ortalama yüzde 30 arttığına işaret eden Şimşek, sadece petrol ve kur etkisiyle enflasyonun baz senaryoya göre en az 4 puan yukarıda olduğunu bildirdi.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, kısa vadede hedeflerinin enflasyonu tek haneye indirmek olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

"Oraya doğru gidiyoruz. İner ama ilave çabayla orada tutmamız lazım. Kısa vadede yani bu yıl sonu itibarıyla hedefimiz tek haneye çekmek. Merkez Bankasının tahmini yaklaşık yüzde 7,9-8 civarı. Hedefimiz orta vadede yüzde 5 hedefine yaklaştırmak, uzun vadede yapısal reformlarla bunu yüzde 1-3 aralığına çekmek, kalıcı fiyat istikrarı. Bu mümkün mü? Mümkün. Şu anda iki tane çok temel makro sorundan bahsedecek olursak, biri cari açık, öbürü de enflasyon. Bu ikisini de çözeriz."

Enflasyon konusunda Merkez Bankasının sıkı duruşunu devam ettirmesinin önemine dikkati çeken Şimşek, Gıda Komitesinde çok sayıda güzel çalışma yapıldığını ve çok ciddi yapısal tedbirlerin hayata geçirildiğini söyledi.

Şimşek, "Türk lirasına şu anda destek daha fazla çünkü Merkez Bankamız daha sıkı bir duruş sergiliyor. Liranın değerine ilişkin algı nispeten yapıcı. İkinci olarak gıda fiyatlarında oynaklığı biz bir miktar azalttık, genel anlamda aldığımız kısa ve orta vadeli tedbirlerle etkili olduğumuz kanısındayım." dedi.

"TÜRKİYE'NİN BÜNYESİNİ GÜÇLENDİRMENİN YOLU REFORM"

Küresel risklere de değinen Şimşek, reel sektörün kur riskini yönetmeye yönelik çok önemli bir reform yaptıklarını anımsattı. 2008 yılında vatandaşların dövizle borçlanmasını kaldırdıklarını hatırlatan Şimşek, son olarak da KOBİ düzeyinde şirketlerin dövizle borçlanmasına sınırlama getirdiklerini belirtti.

Şimşek, "Biz şimdi büyük şirketler için de hazirana kadar süreci tamamlayacağız ve büyük oranda ya gidecekler kendilerini hedge yapacaklar, kendilerini korumaya alacaklar ya da döviz geliri olmayanlar dövizle borçlanamayacak." ifadesini kullandı.

Kamu maliyesi ve bankacılık sistemine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Şimşek, sistemin bütün bileşenlerini olası şoklara karşı güçlü ve sağlam tuttuklarını dile getirdi.

Şimşek, Türkiye'nin bünyesini şoklara göre güçlendirmesinin en kalıcı yolunun "reform" olduğunu vurgulayarak, gelecek 6 ayda Türkiye'de yeni bir reform seferberliği içinde olacaklarını bildirdi.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Bu reformlar seçim hazırlığı mı?" sorusuna, "Kesinlikle değil. Genelde seçimin arifesinde kimse reformdan bahsetmez, oturup sınırlamalara gitmez, makro ihtiyati tedbirler almaz. Şu anda çok net olarak söyleyeyim, bizim gündemimizde olan bir konu değildir. Biz Türkiye'nin gelecek performansını nasıl daha iyileştiririz ve şoklara karşı direncini artırırız, onun çabası içindeyiz." yanıtını verdi.

GÜNDEMİMİZDE YENİ ZAM YOK

"Yeni zamlar kapıda olacak mı? "şeklindeki soru üzerine de Şimşek, "Gündemimizde yeni zam diye bir şey yok. Tam aksine kamu maliyesinde alan olduğu ölçüde biz enflasyonu düşürmek için idari fiyatları daha düşük düzeyde tutma çabası içindeyiz. En son sözleşme gereği Avrasya Tüneli'nde bir fiyat artışı oldu. Biz orada nihai tüketiciye yansıyan fiyat artışı çok yüksek olmasın (geçişlerde) diye KDV'yi indirdik." diye konuştu.

"KRİPTO PARA KONUSUNDA ÇALIŞMA YAPACAĞIZ"

Mehmet Şimşek, kripto paralara ilişkin de şunları kaydetti: "Bitcoinle ilgili vatandaşlarımızı uyardım fakat blockchain, bir teknoloji o apayrı bir konu, onu çok önemsiyoruz. Platform üzerinden verimliliği artıracak, dijitalleşmeyi daha hızlandıracak ayrı bir alan. Biz en son Finansal İstikrar Komitesi toplantısında bu konuyu ele aldık, bir çalışma grubu oluşturduk, kripto para konusunu incelemeye aldık. Bahsedilen bu para birimleri Türkiye'de legal değil, legal altyapısı yok. İkincisi gelecekte bunların akıbetine ilişkin dünyada ortak bir fikir yok, ciddi soru işaretleri var. Biz Türkiye'de kripto para anlamında kendimize özgü bir çalışma yapmayı düşünüyoruz. Spesifik birtakım kripto para birimleri noktasında biz şu anda mesafeliyiz, onu riskli görüyoruz. Vatandaşlarımıza bunun getirdiği risklerle ilgili uyarılarda bulunduk. Nitekim bu tartışmalar yaşanırken, çok hızlı bir çıkış sonra da bir çöküş yaşadı. Biz vatandaşlarımızın bu noktada, bu spekülasyonlardan zarar görmesini istemeyiz."