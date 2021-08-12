Hükümetin memura zam teklifi yüzde kaç? Memur zam teklifi 2022-2023…

Çalışma Bakanı Bilgin, '3600 ek gösterge verilmesinin görüşülmesini kabul ediyoruz' açıklamasını yaparken, hükümetin memura ilk zam teklifini yaptı. İlk görüşmede hükümet ile sendikalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde bir araya geldi. Yetkili sendika Memur-Sen taleplerini 91 maddede iletti. 2022 yılı için yüzde 21 oranında zam talebinde bulundu. Bu talep 2023 yılı için yüzde 17 oldu. Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl birlikte hareket eden Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, ortak talepler belirlemiş ve hükümetten taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulunmuştu. İşte hükümetin memura zam teklifi

Memur zam teklifi 2022-2023

Hükümet memur maaş zam teklifini açıkladı. 2022 yılı zam oranı 1. Altı ay için Yüzde 5 , 2. Altı ay 6 + enflasyon farkı 2023 yüzde 6 + yüzde 6 + enflasyon farkı şeklinde belirlendi.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarından satır başları;

Çok şükür Türkiye sorunlarını çözme kabiliyetinde olan bir ülkedir. Sorunlar her toplumda rastlanabilir. Devlet varlığı, devlet mekanizması işliyorsa devlet sorunların üstesinden gelir. Uluslararası güçlerin Türkiye'ye yönelik planları var. Bütün bunların toplumsal, ekonomik ve siyasal sorunlar var. Türkiye bunlarla mücadele etmektedir. Orman yangını, sel felaketleri sorunları yaşıyoruz. Türkiye'ye dönük operasyonlar ve bunlara dönük sonuçları da var. Türkiye bunları aşacak seviyededir. Tüm ekonomik talepler beklendiği ölçüde karşılanmayabilir. Devlet çalışanlarıyla üretim sistemiyle ayakta durduğu sürece bu sorunlara daha iyi yanıt verecektir. İlk çeyrekte yüzde 7 büyüyerek, son çeyrekte belki bunun üzerinde büyüme göstererek bu sorunlara cevap verecek dinamizme sahip olduğunu ortaya koymuştur. Yaklaşık 700 bin kamu işçisiyle imzaladığımız çerçeve anlaşmayla kamu işçilerinin beklentisini karşılayacak ücret ve sosyal haklar sözleşmesini imzaladık. Türkiye toplumsal olarak uzlaşmayla zenginliğine zenginlik katacak bir ülkedir.

2022 yılı içerisinde Merkez Bankasının yapmış olduğu enflasyon tahminleri var. Tek haneli enflasyon hedefi var Merkez Bankasının.

2022 yılının birinci 6 ayı için yüzde 5 artı enflasyon farkı ikinci 6 ay için yüzde 6 artı enflasyon farkı öneriyoruz.

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Uzlaşı olursa 22 Ağustos'ta zam oranı belli olacak. Anlaşma olmazsa kamu görevlileri hakem heyeti ağustos sonunda zam oranına karar verecek.