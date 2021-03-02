Hukuk fakülteleri ile ilgili flaş karar!

Yüz bilerce kişiyi çok yakından ilgilendiren bir karar imza atıldı. Hukuk fakültelerinde eğitim süresi 5 yıla çıkarılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda tüm kamuoyuna duyudu.

Çok önemli değişikliklerin hayata gireceğinin müjdesini veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hukuk fakültelerinde eğitim sisteminin değişeceğini de açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdğan, "Hukuk fakültelerinde öğrenim süresini 5 yıla çıkarıyoruz. Kontenjanlarını da daha nitelikli eğitim verilecek şekilde gözden geçiriyoruz." diye konuştu.