22 Ocak 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.532 -1.24 EURO 9,0370 0.69
USD 7,4280 0.82 ALTIN 440,500 -0.60
CANLI BORSA
TÜMÜ

Hrant Dink davasında tahliye

AA |  22 Ocak 2021 Cuma - 15:38 | Son Güncelleme : 22 01 2021 - 15:38

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 76 sanığın yargılandığı davada bir süre önce tutuklanan dönemin Trabzon jandarma görevlisi Volkan Şahin'in adli kontrolle tahliyesine karar verildi.


İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, esas hakkındaki  mütalaaya karşı sanık savunmaları alındı.
 
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 6 Ocak'taki duruşmada hakkında  yakalama kararı çıkarılan ve bu karar sonrası tutuklanan Volkan Şahin'in tahliye  edilmesine karar verdi.
 
Mevcut delil durumu, dosya kapsamı, sanık ve tanık beyanlarının  örtüşür olmasını dikkate alan heyet, Volkan Şahin'in tahliyesine lehine değişen  delil durumu gerekçesiyle hükmetti. Heyet, bu sanık hakkında "konutu terk etmeme"  şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını hükme bağladı.
 
Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan eski Trabzon İl Jandarma Alay  Komutanı Ali Öz hakkında da dosya kapsamında dinlenilen sanık ve tanık  beyanlarının örtüşmesi ile aleyhine değişen delil durumuna göre, yaşı da dikkate  alınarak tutuklama değil başka bir tedbir kararı alındığını ifade etti.
 
"Bu aşamada tutuklama yerine daha orantılı olduğuna kanaat getirilen  adli kontrol tedbirlerinin yeterli olacağı" ifadesini kullanan heyet, Ali Öz ile  ilgili "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol tedbirinin uygulanmasını  kararlaştırdı.
 

ETİKETLER

Hrant Dink Hrant Dink davası Hrant Dink dava Hrant Dink karar
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.