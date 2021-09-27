Honda Monkey Türkiye'de!

5 vitesli şanzımanı ve Euro 5 uyumlu hava soğutmalı tamamen yeni motoru ile güncellenen Monkey, yeni iki aşamalı arka amortisörleri ile yol tutuşu ve sürüş konforunu artırmayı hedefliyor.

Yeni Monkey; Klasik Muz Sarı ve yeni eklenen İnci Parıltılı Mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile tüketiciler ile buluşacak. Yeni Monkey’nin hava soğutmalı 124 cc ve iki supaplı SOHC motoru 5.500 d/d’da 11 Nm maksimum tork ve 6.750 d/d’da 6,9 kW maksimum güç üretiyor. Fiyat ekim başı açıklanacak.

1.5 lt harcıyor



Euro5 uyumluluğu için güncellenen katalizör, daha küçük olmasına karşın atık gazları arındırırken; performansı artırmak ve karakteristik bir egzoz sesi oluşturmak için susturucuda tek odacıklı bir tasarım uygulandı.