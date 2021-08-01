Honda City ve Accord yola çıkıyor!

Honda Türkiye ürün gamını genişletiyor. Markanın dünya çapında önemli satış adetlerine sahip modelleri arasında yer alan City ve Accord kısa bir süre sonra Türkiye’de satışa çıkacak. Büyüyen ölçüleri ve yüksek donanım seviyesi ile Honda City 2021 yılının Eylül ayında, Honda’nın efsaneleşmiş D segmenti sedan modeli Accord ise Ekim ayında Türkiye yollarında olacak.Benzinli ve otomatik vites seçeneği ile ülkemize gelecek olan iki model ile Honda’nın sedan ailesi tamamlanmış olacak. Sedan segmentinde geniş bir ürün yelpazesine kavuşacak olan Honda Türkiye, bu modellerin satışa çıkması ile birlikte segmentteki iddiasını da güçlendirecek.

1.5 lt motor ile gelecek



Honda City, fiyat / performans dengesinde akıllı seçim yapmak isteyenlerin ilk tercihi olacak. Honda City, sunmuş olduğu yüksek bagaj hacmi, tek tuşla çalışma, 8” multimedya ekranı, 16” alaşım jantlar, LED farlar, modelin konforlu ve modern yönünü ortaya koyuyor. Yeni 1.5 litre VTEC motoru ve CVT şanzımanı ile performans ve konforu bir arada sunan Honda City, güvenlik donanımları ile de Honda farkını kullanıcılarına sunacak. Honda City, Türkiye’de Eylül ayında satışa çıkacak.



45 yıllık model



ABD’nin en çok satan sedan modeli olan Honda Accord, Türkiye’de de lüks segmentte sunduğu teknolojisi, standart yüksek donanımı ve performansı ile tam bir prestij modeli olarak müşterilerin beğenisine sunulacak. Honda Accord’un modern ve sportif tasarımı ile bir araya gelen 1.5L VTEC Turbo 190 beygir motor da D segmentinde fark yaratacak. 45 yıllık geçmişi ile efsane haline gelen Honda Accord, Türkiye’de Ekim ayında satışa çıkacak.