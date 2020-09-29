Honda Çin'de konsept SUV tanıttı

Honda, 2020 Pekin Uluslararası Otomotiv Fuarı’nda (Auto China 2020) elektrikli SUV konsepti “Honda SUV e:concept”in dünya prömiyerini gerçekleştirdi.
Honda, 2020 Pekin Uluslararası Otomotiv Fuarı’nda "SUV e:concept”i tanıttı. Japon marka elektrikliye geçiş stratejisi kapsamında Çin’de satışa sunulacak ilk şarj edilebilir hibrit aracı olan CR-V PHEV modelini de fuar ziyaretçilerine gösterdi.
Honda SUV e:concept
Fuarda tanıtılan SUV e:concept, sadece çevreci bir elektrikli otomobil olarak değil çok yönlü sürüş yardım sistemlerinin yanı sıra yeni nesil Honda Sensing güvenlik paketi ve Honda Connect bilgi-eğlence sistemine sahip. Gelecekte üretilecek SUV hakkında ipuçları eren araçta yer alan sürüş destek sistemi ADAS (Advanced Driver Assist System), Honda Sensing’in yeni nesil ve formunu gösteriyor. ADAS, 360 derecelik bir radarın benimsenmesi sayesinde tanıma, tahmin ve karar verme performansı sunuyor. Yeni sistem, otoyollarda ve ara yollarda çok daha karmaşık yol koşullarında ve çok daha fazla sürüş senaryosunda daha güvenli sürüş için sürücüyü destekliyor. Honda Connect ise bir yapay zeka asistan arayüzü, akıllı telefon bağlantısı ve gelişmiş bağlantı ile kablosuz güncellemeler alarak gelecek teknolojilerini kullanıma sunuyor.