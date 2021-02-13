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Hız takibinde yerli radar dönemi başlıyor

AA |  13 Şubat 2021 Cumartesi - 16:36 | Son Güncelleme : 13 02 2021 - 16:36

Yerli olarak geliştirilen mobil hız tespit sistemi bu yıl trafik birimleri tarafından kullanılmaya başlanacak.


 
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Teknopark'ta faaliyet  gösteren MESAN Elektronik Sanayi Ticaret AŞ, saha ve trafik güvenliği alanlarında  çalışmalar yürütüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı,  Emniyet Genel Müdürlüğü ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına kritik görevlere  yönelik cihaz ve sistemler sağlayan MESAN, yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarıyla yurt  dışından temin edilen çeşitli cihaz ve ekipmanlara daha gelişmiş yerli  alternatifler geliştirdi.
 
Yerli mayın dedektörlerini güvenlik güçlerinin kullanımına sunmaya  başlayan  MESAN, bu kez radar alanına yoğunlaşarak yurt dışından tedarik edilen  mobil hız tespit sistemlerine karşı yerli çözümler üretti.
 
MESAN mühendislerinin geliştirdiği Medar MTS, "Yerli Malı" belgesini  almaya da hak kazandı. 2 yıla yakın süren Ar-Ge çalışmaları sonunda taşınabilir  platformlar için geliştirilen Medar MTS Mobil Hız Tespit Sistemi ile araç hızı,  sınıfı, şeridi, lokasyonu, plaka ve araç görseli ile bunun yanında birçok önemli  veri her bir araç için tespit edilebiliyor.
 
Şerit ve araç sınıfı bazlı hız limiti ayarlanabilmesine imkan sağlayan  Medar MTS, tek bir sistemle aynı anda onlarca aracı 4 şeride kadar eş zamanlı  takip edebiliyor ve ihlallerini ayrı ayrı belirleyebiliyor.
 
 
Bu yıl envantere girecek
 
Medar MTS, yurt dışından tedarik edilen mevcut mobil radarlara göre  birçok yenilikçi özellik sunuyor. Eski nesil doppler teknolojisi yerine lidar ile  tespit teknolojisi, bir araç yerine aynı anda onlarca aracın ihlalinin tespit  edilebilmesi, dahili gece görüş birimi ile gece uygulama yapılabilmesi, ihlal  anını video içinden bulmak yerine uygulama anında otomatik ihlal dosyasının  oluşturulması, yalnızca hız değil aynı zamanda araç sınıflaması ve şerit  tespitinin gerçekleştirilerek araç ve şerit bazlı hız limitleri belirlenebilmesi,  itiraza sebebiyet veren düşük çözünürlüklü ihlal görüntüleri yerine yüksek  çözünürlüklü plaka ve araç görsellerinin oluşturulması, çoklu parçadan oluşan  yapı yerine tümleşik tek parçalı yapı ile ister araç üzerinde ister yol kenarında  bir tripod üzerinde uygulama yapılabilmesi Medar MTS'nin öne çıkan kabiliyetleri  arasında yer alıyor.
 
Medar MTS, Türkiye'nin 2021-2023 dönemini kapsayan "Vizyon 2023"  Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı'nda kazaların en aza indirilebilmesi için  alınacak önemler kapsamında görev yapacak. Ar-Ge süreci sonrası, yaklaşık 1 yıl  süren ihtiyaç analizlerine göre uyumlandırma ve saha testleriyle hazır hale  getirilen Medar MTS için ilk sözleşme imzalandı ve radar bu yıl içinde trafik  birimlerinin hizmetinde göreve başlayacak.
 
Asayişe de katkı sağlayacak
 
Medar MTS Mobil Hız Tespit Sistemi ana işlevini yerine getirirken,  ortalama hız tespit ve asayiş amaçlı kullanımlar için de genişletilebilir yapıda  tasarlandı. Bu çerçevede, plaka ve araç görselleri oluşturma, araç sayımı, trafik  yoğunluk ve istatistik bilgisi oluşturabilme gibi birçok uygulamayı beraberinde  sunabilecek olan Medar MTS, böylece farklı ihtiyaçlara da cevap verebilecek.
 
MESAN Elektronik Sanayi Ticaret AŞ Genel Müdürü Mustafa Ünlü, Milli  Teknoloji Hamlesi doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini  söyledi.
 
Önemli bir çözümü daha ülkeye kazandırmaktan gurur duyduklarını  belirten Ünlü, "Yurt dışında da önemli etki yaratan sistemin kısa sürede  ülkemizin teknoloji ihracatında önemli yer alacağı öngörüyoruz." dedi.
 

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