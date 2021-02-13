Hız takibinde yerli radar dönemi başlıyor

Yerli olarak geliştirilen mobil hız tespit sistemi bu yıl trafik birimleri tarafından kullanılmaya başlanacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Teknopark'ta faaliyet gösteren MESAN Elektronik Sanayi Ticaret AŞ, saha ve trafik güvenliği alanlarında çalışmalar yürütüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına kritik görevlere yönelik cihaz ve sistemler sağlayan MESAN, yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarıyla yurt dışından temin edilen çeşitli cihaz ve ekipmanlara daha gelişmiş yerli alternatifler geliştirdi.

Yerli mayın dedektörlerini güvenlik güçlerinin kullanımına sunmaya başlayan MESAN, bu kez radar alanına yoğunlaşarak yurt dışından tedarik edilen mobil hız tespit sistemlerine karşı yerli çözümler üretti.

MESAN mühendislerinin geliştirdiği Medar MTS, "Yerli Malı" belgesini almaya da hak kazandı. 2 yıla yakın süren Ar-Ge çalışmaları sonunda taşınabilir platformlar için geliştirilen Medar MTS Mobil Hız Tespit Sistemi ile araç hızı, sınıfı, şeridi, lokasyonu, plaka ve araç görseli ile bunun yanında birçok önemli veri her bir araç için tespit edilebiliyor.

Şerit ve araç sınıfı bazlı hız limiti ayarlanabilmesine imkan sağlayan Medar MTS, tek bir sistemle aynı anda onlarca aracı 4 şeride kadar eş zamanlı takip edebiliyor ve ihlallerini ayrı ayrı belirleyebiliyor.

Bu yıl envantere girecek

Medar MTS, yurt dışından tedarik edilen mevcut mobil radarlara göre birçok yenilikçi özellik sunuyor. Eski nesil doppler teknolojisi yerine lidar ile tespit teknolojisi, bir araç yerine aynı anda onlarca aracın ihlalinin tespit edilebilmesi, dahili gece görüş birimi ile gece uygulama yapılabilmesi, ihlal anını video içinden bulmak yerine uygulama anında otomatik ihlal dosyasının oluşturulması, yalnızca hız değil aynı zamanda araç sınıflaması ve şerit tespitinin gerçekleştirilerek araç ve şerit bazlı hız limitleri belirlenebilmesi, itiraza sebebiyet veren düşük çözünürlüklü ihlal görüntüleri yerine yüksek çözünürlüklü plaka ve araç görsellerinin oluşturulması, çoklu parçadan oluşan yapı yerine tümleşik tek parçalı yapı ile ister araç üzerinde ister yol kenarında bir tripod üzerinde uygulama yapılabilmesi Medar MTS'nin öne çıkan kabiliyetleri arasında yer alıyor.

Medar MTS, Türkiye'nin 2021-2023 dönemini kapsayan "Vizyon 2023" Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı'nda kazaların en aza indirilebilmesi için alınacak önemler kapsamında görev yapacak. Ar-Ge süreci sonrası, yaklaşık 1 yıl süren ihtiyaç analizlerine göre uyumlandırma ve saha testleriyle hazır hale getirilen Medar MTS için ilk sözleşme imzalandı ve radar bu yıl içinde trafik birimlerinin hizmetinde göreve başlayacak.

Asayişe de katkı sağlayacak

Medar MTS Mobil Hız Tespit Sistemi ana işlevini yerine getirirken, ortalama hız tespit ve asayiş amaçlı kullanımlar için de genişletilebilir yapıda tasarlandı. Bu çerçevede, plaka ve araç görselleri oluşturma, araç sayımı, trafik yoğunluk ve istatistik bilgisi oluşturabilme gibi birçok uygulamayı beraberinde sunabilecek olan Medar MTS, böylece farklı ihtiyaçlara da cevap verebilecek.

MESAN Elektronik Sanayi Ticaret AŞ Genel Müdürü Mustafa Ünlü, Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

Önemli bir çözümü daha ülkeye kazandırmaktan gurur duyduklarını belirten Ünlü, "Yurt dışında da önemli etki yaratan sistemin kısa sürede ülkemizin teknoloji ihracatında önemli yer alacağı öngörüyoruz." dedi.