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Hitit Üniversitesinden bir ilk: Giysi ve oyuncaklara analiz yetkisi!

Muhabir : Fatih Mehmet Kürkçü Yayınlayan : Kamuran Akkuş  |  16 Ekim 2021 Cumartesi - 16:43 | Son Güncelleme : 16 10 2021 - 16:43

Hitit Üniversitesi, plastik oyuncak, giysi, ayakkabı ve türevi eşyaların analizinde uluslararası standartlarda akredite laboratuvara sahip Anadolu'nun ilk üniversitesi oldu.


Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik  Uygulama ve Araştırma Merkezini (HÜBTUAM) plastik eşyaların test ve analizi  konusunda yetkilendirdi.

HÜBTUAM Müdürü Prof. Dr. İrfan Kurtbaş, AA muhabirine, araştırma  merkezinde 2017'den bu yana giyecek, ayakkabı ve plastik oyuncaklarda ftalat, azo  boyar gibi zararlı maddelerin analizinde bölgeye hizmet verdiklerini söyledi.

O dönem içinde Ticaret Bakanlığıyla yaptıkları ön görüşmelerde  özellikle Anadolu'da, Avrupa standartlarında test yapabilen akredite laboratuvar  olmadığını, ürünlerin test için İstanbul bölgesine gönderildiğini  değerlendirdiklerini anlatan Kurtbaş, "Bu bölgedeki ihtiyaçlar göz önüne alınarak  özellikle ayakkabılardaki zararlı madde tayinlerinin üniversitemizde yapılması  için ön çalışmalar gerçekleştirildi. Akreditasyon süreçleri gerçekleştirildi.  Akreditasyon süreçlerine bağlı olarak TÜRKAK tarafından denetimden geçtik. Gelmiş  olduğumuz noktada, Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma  Merkezi, özellikle plastiklerde, giysilerde ve ayakkabılarda ftalat azo boyar,  pah, krom altı gibi zararlı maddelerin analizleri konusunda akredite bir  laboratuvar denetimini başarıyla atlattı." dedi.

Bölgede akredite olan tek laboratuvar

Yurt dışı ve içinden gelen plastik oyuncak, ayakkabı ile giysilerin ve  türevlerinin standartlara uygunluk testlerinin artık Hitit Üniversitesinde  yapılabileceğinin altını çizen Kurtbaş şöyle devam etti:

"Ticaret Bakanlığıyla yaptığımız ön görüşmelerin devamında bölgemizde  özellikle yurt dışından gelen, yurt içinde üretilen, insanların sağlığını olumsuz  yönde etkileyebilecek zararlı maddelerin test ve analizlerinin  gerçekleştirilmesi, sağlıklı ürünler olup olmadığının belirlenmesi için  laboratuvarımızda analizler gerçekleştirilecektir. Bölgemizde bu kapsamda hizmet  veren bir laboratuvar bulunmamaktadır. Amacımız, gelmiş olduğumuz noktada hem  ülkemize hem milletimize yararlı sonuçlar sunmak."

Başta oyuncaklar olmak üzere plastik eşya ve türevi ürünlerin,  standartlara uygun üretilip üretilmediği konusunda denetimlerin hayati önem arz  ettiğini vurgulayan Kurtbaş, "Ucuz, işlemesi daha kolay bir ham madde olduğu için  plastik eşyaların piyasada giderek yaygınlaştığını görüyoruz. Dolayısıyla halk  sağlığını korumak ve kullanıcıların gönül rahatlığı içinde bu ürünleri  kullanabilmesini sağlamak için bu ürünlerin düzenli olarak denetlenmesi  gerekiyor." diye konuştu.

"Hitit Üniversitesi, Anadolu'nun test ve analiz merkezi olabilir"

Türkiye'de bu anlamda çoğunlukla İstanbul bölgesinde analizlerin  gerçekleştirildiğine işaret eden Kurtbaş şunları kaydetti:

"Bakanlık tarafından Anadolu'nun çeşitli yerlerinde bu kapsamda  yapılan piyasa denetiminden elde edilen ürünler İstanbul bölgesindeki akredite  laboratuvarlara gönderilmekte, burada analizleri gerçekleştirilerek uygun olup  olmadıkları belirlenmektedir. Biz akredite olarak Anadolu'da çok önemli bir test  analiz merkezine dönüşmüş durumdayız. Bunun ötesinde üniversite laboratuvarı  olarak akredite olan tek laboratuvarız. Özellikle bölgemizde ayakkabı  üreticilerinin bu alanda ihtiyaçlarının giderilmesi, Samsun gibi gümrük  bölgesinden ülkemize giren oyuncakların analizlerinin gerçekleştirilmesi, ayrıca  bu kapsamda tüm bölgedeki yurt dışından gelen ve yurt içinde üretilen ürünlerin  standartlara uygun olup olmadığının belirlenmesi laboratuvarımızda  gerçekleştirilecektir. Hitit Üniversitesi, Anadolu'nun test ve analiz merkezi  olabilir."

 

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Hitit Üniversitesi laboratuvar plastik oyuncak
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