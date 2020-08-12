Hıçkırık yeni corona virüs belirtisi mi? Bilim Kurulu üyesi İlhan açıkladı

Amerika'da hıçkırık şikayetiyle hastaneye giden hastanın corona virüs testi pozitif çıktı. Bu nedenle herkes hıçkırığın corona virüs belirtisi olup olmadığını merak ediyor. Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan yanıtladı. İlhan, "Hıçkırık genelde nörolojik tutulumla da olabilir. 'Hıçkırık, yeni corona virüs belirtisi' dememiz çok zor. Daha önce olmayan, yeni çıkan bir belirtiniz varsa corona virüs riski olabileceği düşünülmelidir" dedi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, DHA 'ya yaptığı açıklamada, corona virüste halen en çok yer alan belirtilerin ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı olduğunu söyledi. İlhan, bu belirtilerin dünyada en çok görülen belirtiler olduğunu belirterek, "Ancak süreç ilerledikçe, hastalar değiştikçe ve vaka sayısı arttıkça başka bulgularla corona virüs hastaları başvurabiliyor" dedi.

'YAZ AYLARINDA İSHAL ŞİKAYETİ İLE GELEN HASTA ARTTI'

Prof. Dr. İlhan, özellikle yaz aylarında koku, tat alma bozukluğu ile gelen hastaların biraz daha arttığına dikkat çekerek, "Ayrıca yine yaz aylarında ishal şikayeti ile gelen hastalar arttı. Bunun yanı sıra çok farklı bulgularla hastalar gelebiliyor. Corona virüs hastaları asemptomatik (belirtisiz) olabiliyor. Amerika 'da hıçkırık şikayetiyle hastaneye giden hastanın corona virüs testinin pozitif çıktığını duyduk. Hıçkırık genelde nörolojik tutulumla da olabilir. Başka bir hastalık vardır, nörolojik tutulum söz konusu olmuştur, sinir uçlarına yayılmıştır. Corona virüs hayatımızda daha çok yeni. Biz ülkemizde 5 aydır biliyoruz, dünya Çin'de olsa 7 aydır biliyor. Belki corona virüs nörolojik sinir tutulumu yapıyor. Bu sinir tutulumu sonrası hıçkırık karşımıza çıkabiliyor. Daha önce kendinizde olmayan, günlük hayatınızı etkileyen bir bulgu varsa doktorunuza başvurmakta fayda var. Vatandaşlarımız kendi hekimlerine kronik hastalıkları varsa önce onlara danışmalıdır. 'Hıçkırığın yeni corona virüs belirtisi' dememiz çok zor. Daha önce olmayan, yeni çıkan bir belirtiniz varsa corona virüs riski olabileceği düşünülmelidir" diye konuştu.

'SALGIN SONBAHARDA SONLANACAK GİBİ GÖZÜKMÜYOR'

Mevsimlerin değişikliği ile belirtilerin de değişiklik gösterebileceğini kaydeden İlhan, "Biz ilkbahar ayında corona virüs ile yüzleştik. Yaz aylarını yaşıyoruz ve sonbahara geçiş yapıyoruz. Salgın şu anda dünyada ve ülkemizde sonbaharda sonlanacak gibi gözükmüyor. Sonbaharda belki diğer belirtilerle beraber farklı şeyler ortaya çıkacak. Örneğin; hep söylüyoruz sonbahara düşük vaka sayıları ile girmemiz gerektiğini. Belki influenza (grip) ile beraber corona virüs yaşandığı taktirde daha farklı bulgularla karşımıza gelecek. Dünyanın hiçbir yerinde corona virüsle ilgili bilgi tam değil. Bunların hepsini yaşayıp, o hastaları gözlemleyerek ve takip ederek saptayabileceğiz" dedi.

'KRONİK HASTALIĞI VARSA BELİRTİLER DEĞİŞEBİLİR'