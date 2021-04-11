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Hibrit roket motorunda ilk test başarıyla tamamlandı

AA |  11 Nisan 2021 Pazar - 11:09 | Son Güncelleme : 11 04 2021 - 11:09

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Uzay Programı kapsamında 2023 yılında Ay'a gönderilmesi hedeflenen insansız uzay aracında kullanılabilecek milli ve özgün hibrit roket motorunun ateşleme testini başarıyla geçtiğini açıkladı.


Bakan Varank, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığının iştiraki  olan Delta V Uzay Teknolojileri AŞ'nin Şile'deki Roket Motor Ateşleme Tesisi'nde  incelemede bulundu.
 
Varank, Delta V tarafından milli imkanlarla geliştirilen, Türkiye'nin  Ay Misyonu'nda kullanılması öngörülen hibrit roket motorlarının ateşleme  tesisleri, yüksek basınçlı kompozit tankları, vana ve regülatör sistemleri  hakkında bilgi aldı.
 
Tesiste yapılan incelemenin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakan  Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı ve Delta V  Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit, BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar,  TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin  Yıldırım, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Enstitüsü Müdürü Mesut Gökten, TÜBİTAK SAGE  Enstitüsü Müdürü Gürcan Okumuş ve DeltaV Genel Müdürü Arif Karabeyoğlu'nun  katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda ise Ay'a sert iniş yapması planlanan  insansız uzay aracının geliştirme çalışmaları ele alındı.
 
Tarihi test
 
Heyet, toplantının sonunda roket motorları testlerinin yönetildiği  komuta merkezine geçti. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından ateşleme için geri  sayım başlatıldı. Bakan Varank'ın komutuyla, ilk olarak Delta V tarafından  geliştirilen ve uzay sınırını aşacak Hibrit Sonda Roketi'nin (SORS) itki sistemi  dikey ateşleme testi yapıldı. İkinci ateşleme ise Milli Uzay Programının 2023  yılında "Ay'a Sert İniş" görevinde kullanılması planlanan hibrit roket motoru  için yapıldı. Yapılan testler tam başarıyla sonuçlandı. İki motor da planlanan  süre boyunca sorunsuz şekilde çalıştı.
 
 "Ay misyonunda kullanılması öngörülen hibrit motorun ilk denemeleri  başarıyla yapıldı"
 
Bakan Varank ve beraberindeki heyet, ateşlemeler sonunda tekrar test  sahasındaki sistemleri inceleyerek, testin sonuçları hakkında bilgi aldı.
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, AA muhabirine açıklamalarda  bulunarak, çok başarılı iki ateşleme yaptıklarını hem Sonda Roketi Sistemi'nin  (SORS) ateşlemesi hem de Ay misyonunda kullanılması planlanan hibrit motorun ilk  ateşlemesini gerçekleştirdiklerini belirtti.
 
Testlerde 50 saniye gibi hedeflenen süre bulunduğunu söyleyen Varank,  "Bu 50 saniyelik ateşlemenin tamamını başarıyla bitirdi. Bugün itibarıyla Ay  misyonunda kullanılabilecek motorun ilk denemeleri başarıyla yapıldı diyebiliriz  " dedi.
 
"Hedefimiz 2023 yılında Türkiye'nin kendi uzay aracını Ay'a  ulaştırabilmesi"
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin 10 yıllık uzaydaki  yol haritasını açıkladığını ve bu yol haritasının en önemli bileşenlerinden bir  tanesinin 'Ay Misyonu' olduğunu kaydeden Varank, şöyle devam etti:
 
"O günden itibaren aslında biz Delta V firmasının ismini sıklıkla  duymaya başladık. Biliyorsunuz Ay misyonunda hedefimiz 2023 yılında Türkiye'nin  kendi uzay aracını Ay'a ulaştırabilmesi. Burada da Türkiye'deki bütün  kabiliyetleri, bütün firmalarımızın kabiliyetlerini kullanmak istiyoruz. Delta V  de özellikle dünyada yeni bir teknoloji olarak kabul edilen hibrit roket  motorları çalışan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'na ait bir  firmamız. Arif Hocamız (Karabeyoğlu) tüm bu süreçleri yürütüyor. Bugün iki  ateşlemeye şahitlik ettik. Bir tanesi 635 milimetrelik Sonda roketinin,  önümüzdeki ay fırlatması yapılacak motorun buradaki ateşlemesine şahitlik ettik.  Aynı zamanda Ay misyonunda, yani uzayda kullanmayı hedeflediğimiz daha küçük bir  motorun da yine ateşlemesinin testlerini yapmış olduk. Biliyorsunuz, Türkiye  özellikle uzay alanında kabiliyetlerini tüm dünyaya göstermek, aynı zamanda bu  kabiliyetleri ticarileştirmek, bundan ekonomik fayda elde etmek isteyen bir ülke.  Dolayısıyla bu alanda geliştirdiğiniz teknolojiler çok değerli."
 
Sıvı oksijen oksitlemeli hibrit motor teknolojisinin çok önem  verdikleri yeni bir teknoloji olduğunu aktaran Varank, ateşlemeleri başarıyla  gerçekleştirdiklerini, bu süreçte heyecan ve mutluluk duyduklarını da ifade etti.
 
"Roket motorunun bir örneği mayıs ayında Sinop'tan fırlatılacak"
 
Çok değerli gençlerin Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmak ve  teknolojiyi geliştirmek için büyük bir gayret gösterdiklerini vurgulayan Bakan  Varank, "Roket motorunun bir örneği mayıs ayında Sinop'tan fırlatılacak. Önemli  mesafeleri kat etmesini planlıyoruz. Aynı zamanda Ay misyonunda kullanılabilecek  hibrit roket motorunun da ilk ateşlemesini bugün yapmış olduk." dedi.
 
 "Türk bayrağını Ay ile buluşturmuş olacağız"
 
Varank, "2023'te biz Ay misyonu hedefimizin ilk ayağını  başarabileceğimizi düşünüyoruz. Yani uzay aracımızı inşallah Ay ile  buluşturacağız. Türk bayrağını Ay ile buluşturmuş olacağız. Bu manada motorun ilk  ateşlemesini burada yapmak bizim açımızdan mutluluk ve gurur verici." diye  konuştu.
 
Delta V Genel Müdürü Karabeyoğlu ise çok önemli iki roket ateşlemesi  gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bir tanesi Sinop'tan fırlatılacak Sonda  roketinin motorunun yerde statik ateşlemesiydi. Bu sıvı oksijen kullanan bir  motor ve dünyada örneklerinin en büyüğü ve en iyi performanslı olanı. Bunun yanı  sıra Ay misyonunda kullanılması mümkün olan bir motoru daha ateşledik. Bu farklı  bir oksitleyici kullanıyor. Burada da 50 saniye ateşlemek suretiyle başarıya  ulaştık diyebiliriz." ifadelerini kullandı.
 
"Adım adım aya gidiyoruz"
 
Ateşlemelerin başarıyla tamamlandığına dikkati çeken Karabeyoğlu,  şöyle devam etti:
 
"Her iki motor da beklediğimiz performansı tam manasıyla sağladı.  İstediğimiz ateşleme sürelerini elde ettik. İstediğimiz itki kuvvetlerini elde  ettik. Tam başarı olduğunu söyleyebiliriz. Ay motorunun testleri bundan sonra  hızlanarak devam edecek. Bugün belki ilk testlerinden birini yaptık. Ama belki  yüzlerce test yapacağız. Güvenilirliği sağlayacağız. Sonda roketinin ilk testi  değildi. Daha önce birçok test yaptık. Ama bu en uzun yanan, en yüksek  performanslı testini gerçekleştirdik. Bundan sonra ne olacak? Mayıs ayında her  şey yolunda giderse inşallah yüksek irtifalara Sonda fırlatmaları yapacağız.  Bugün Ay'a gidecek uzay aracının roket motorunu test ettik. Adım adım aya  gidiyoruz."
 
Dünyanın teknoloji olarak en ileri hibrit roket motoru
 
Öte yandan, Delta V tarafından geliştirilen Sonda Roket Sistemi hibrit  motoru dikey ateşleme testini geçerek, uzaya ulaşabilecek seviyede toplam itki  elde etti. Önümüzdeki aylarda fırlatma testleriyle "uçuş gösterimi" yapılacağı  öğrenildi.
 
Türkiye'nin en büyük roket sistemlerinden biri olan SORS'un aynı  zamanda dünyanın teknoloji olarak en ileri hibrit roket motoruna sahip olduğu,  sıvı oksitleyici ve katı yakıt içerdiği ve yenilikçi bir teknoloji olduğu  aktarıldı.
 
  
 

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Mustafa Varank illi Uzay Programı hibrit roket
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