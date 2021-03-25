Hibrit eğitim ne demek, hibrit eğitim modeli nedir? Bakan, hibrit eğitim modeline ilişkin açıklama yaptı!

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitimi desteklemek için hibrit modelin ihtiyaç halinde okullarda tamamlayıcı olarak kullanılabileceğini söyledi. Bakan Selçuk, "Yüz yüze eğitimi desteklemek için hibrit model, dünyadaki gibi ülkemizde de ihtiyaç hâlinde okullarımızın tamamlayıcısı olacaktır" dedi. Peki, hibrit model eğitim nedir? İşte hibrit model eğitimi hakkında bilinmesi gerekenler...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından hibrit eğitim modeline ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk "Öğretmenlerimizin her bir öğrencimizin gözlerine bakarak derse başladığı yüz yüze eğitim esastır, bugün olduğu gibi gelecekte de vazgeçilmezimizdir. Yüz yüze eğitimi desteklemek için hibrit model, dünyadaki gibi ülkemizde de ihtiyaç halinde okullarımızın tamamlayıcısı olacaktır" ifadelerini kullandı. Milli Eğitim Bakanlığı, COVID-19 riski yüksek/çok yüksek illerde ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda 26 Mart'tan sonraki sınavların 3 Mayıs'tan itibaren yapılabileceğini duyurdu. Liselerde de yüz yüze yapılacak sınavların tarihlerinde erteleme yapıldı. Böylece, 9, 10 ve 11. sınıfların sınavları 3 Mayıs'a ertelendi.

HİBRİT EĞİTİM NEDİR?

Karma öğrenme, hibrit öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır. Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak tanımlanmaktadır. Harmanlanmış öğrenme geleneksel eğitimi desteklemek amacıyla teknolojik materyallerin kullanılması olarak düşünülmemelidir. Harmanlanmış öğrenmedeki denge çevrimiçi ağırlıklı eğitim veren bir kurumun verimliliği arttırmak amacıyla çevrimiçi eğitime ek olarak yüz yüze ders vermesi olarak da düşünülebilir.