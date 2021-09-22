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Hesaba yatıyor, zam geldi 8 bin 904 lira, emeklilik yaşı da değişti...
Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiriyor.Çoğu az biliniyor. Bu sene zam geldi. Ziraat Bankasındaki hesaba yatıyor en az 8 bin 904 lira ödeniyor. Sosyal güvenlik reformu kapsamında yapılan değişikliklerle emeklilik için aranan yaş şartı da belli kurallara bağlandı ve kademeli geçişler öngörüldü. Kadınların iş hayatında daha çok yer almaları ve çalışırken rahat etmeleri için sağlanan imkanların başında doğum izni ve bu iznin bitiminden sonra yarım gün çalışma geliyor. Ayrıca doğum parası, süt parası, çocuk başına nakdi yardım, yarım gün çalışana İşkur desteği de veriliyor. Çocuk sahibi olmak isteyen kadınlara tüp bebek desteği de var. Evlat edinen anne de çocuğunu evlatlık veren anne de doğum borçlanması yapabiliyor. Kadın sigortalıların 2 yaşını geçmeyen evlat edindikleri çocukları için doğum borçlanması hakkı bulunuyor. Evlat edinen anne de çocuğunu evlatlık veren anne de doğum borçlanması yapabiliyor. Doğum borçlanmasından eskiden sadece SSK’lılar yararlanırken artık memur ve esnaf annelere de bu hak tanındı. Bu yıl borçlanmanın tutarı aylık 1.145 lira, 2 yıllık yani 1 çocuk için ise 27 bin 475 lira.İşte tüm detaylar...