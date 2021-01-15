Hesaba yatacak! Bakan tarih verdi!
15 Ocak 2021 Cuma - 12:43 | Son Güncelleme : 15 01 2021 - 12:43
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren kira ve gelir kaybı desteğiyle ilgili önemli açıklama geldi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik destekler için 2 milyondan fazla başvuru geldiğini belirterek, "Gelir kaybı desteğine 1 milyon 300 binin üzerinde, kira desteğine 754 bin civarında müracaat eden esnafımız var" dedi. Pekcan, "İnşallah ocak ayı içinde bu ödemelerin mümkün olan en kısa zamanda gerçekleştirilmesi için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.