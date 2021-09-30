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Hepsi grubu yıllar sonra bir araya geldi!

30 Eylül 2021 Perşembe - 9:05 | Son Güncelleme : 30 09 2021 - 9:05

Bir döneme damgasını vuran müzik grubu Hepsi'nin 3 üyesi bir araya geldi ve o anları Instagram’dan paylaştı. Grubun üyelerinden Yasemin Yörük ve Eren Bakıcı, geçtiğimiz temmuz ayında kızı Karla'yı kucağına alan Cemre Kemer'i, evinde ziyaret etti.


2000’li yılların başlarına damga vuran Hepsi grubunun üç üyesi bir araya geldi. Hepsi grubunun üyelerinden Cemre Kemer, Emir Medina hayatını birleştirdi. Çiftin geçtiğimiz temmuz ayında Karla adında kızları olmuştu.
 
Hepsi grubunun diğer iki üyesi Yasemin Yörük ve Eren Bakıcı, grup arkadaşlarına bebek ziyaretine gitti. Yasemin Yörük, Eren Bakıcı ve Cemre Kemer, çekildikleri bu fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.
 
 
Aradan yıllar geçmesine rağmen güzelliklerinden hiçbir şey kaybetmeyen Hepsi grubunun üyelerinin olduğu fotoğrafa hayranları beğeni yağdırdı. Ceren Kenar fotoğrafı, “Çok fazla duygu dolu, ifadeye dökemiyorum” notuyla paylaştı.
 

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