Hemşire maaşları ne kadar? 2021 ocak zammı ile hesaplara yatacak hemşire ve hemşire emeklisi maaşı…

Enflasyon oranları geçtiğimiz günlerde TÜİK tarafından açıklandı. TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre memurlara ve memur emeklilerine yapılan zam miktarı da belli oldu. 2020 enflasyon oranı 14,6 olurken, aralık ayında enflasyonu da yüzde 1,25 olarak gerçekleşti. Peki, enflasyon oranlarına göre hemşire maaşı ne kadar oldu? İşte 2021 hemşire maaşı...

Memur ve memur emeklilerin beklediği gün geldi. Enflasyon oranlarının açıklanmasıyla zamlı maaşlarının hesaplara yatmasını bekleyen memurların zamlı maaşları yarın hesaplara yatacak. Memur maaşı ve emekli aylıklarında yapılacak artışlarda tüketici fiyat endeksi (TÜFE) dikkate alınıyor. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına bu ay yüzde 8.36 oranında zam yapılacakken, memur maaşları ile Emekli Sandığı’ndan ödenen emekli aylıklarına da yüzde 7.36 oranında artış yapılacak. Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 230 TL’den 4.542 TL’ye yükselecek. Peki, hemşire maaşları ne kadar oldu? İşte 2021 hemşire maaşı...

Hemşire maaşı ne kadar oldu?

2020 Temmuz 2021 Ocak Hemşire (Lisans - 1/4) Emekli 3.364 3.645 Hemşire (Lisans - 5/1) 5.465 5.868

2021 MEMUR MAAŞLARI