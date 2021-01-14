Hemşire maaşları ne kadar? 2021 ocak zammı ile hesaplara yatacak hemşire ve hemşire emeklisi maaşı…

Memur ve memur emeklilerin beklediği gün geldi. Enflasyon oranlarının açıklanmasıyla zamlı maaşlarının hesaplara yatmasını bekleyen memurların zamlı maaşları yarın hesaplara yatacak. Memur maaşı ve emekli aylıklarında yapılacak artışlarda tüketici fiyat endeksi (TÜFE) dikkate alınıyor. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına bu ay yüzde 8.36 oranında zam yapılacakken, memur maaşları ile Emekli Sandığı’ndan ödenen emekli aylıklarına da yüzde 7.36 oranında artış yapılacak. Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 230 TL’den 4.542 TL’ye yükselecek. Peki, hemşire maaşları ne kadar oldu? İşte 2021 hemşire maaşı...
Hemşire maaşı ne kadar oldu?
2020 Temmuz
2021 Ocak
Hemşire (Lisans - 1/4) Emekli
3.364
3.645
Hemşire (Lisans - 5/1)
5.465
5.868
2021 MEMUR MAAŞLARI
UNVAN VE DERECE
2020 Temmuz
2021 Ocak
Vali
13.818
14835
Genel müdür (1/4)
13.891
14.914
Şube müdürü (Lisans - 1/4)
7.301
7.839
Memur (Lisans - 9/1)
4.509
4.841
Öğretmen (1/4)
5.634
6.049
Kaymakam 1. sınıf (1/4)
12.712
13.648
Başkomiser (3/1)
7.296
7.833
Polis memuru (8/1)
6.388
6.859
Uzman doktor (1/4)
8.675
9.314
Hemşire (Lisans - 5/1)
5.465
5.868
Mühendis (1/4)
7.452
8.001
Teknisyen (Lise - 11/1)
4.692
5.038
Araştırma görevlisi (7/1)
7.075
7.596
Vaiz (1/4)
5.854
6.285
Avukat (1/4)
7.115
7.639
En düşük memur maaşı
4.230
4.542