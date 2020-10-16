17 Ekim Cumartesi günü yayınlanacak olan Hem Kadın Hem Anne 2. Bölümüne yazar ve yaşam atölyesi kurucusu Aret Vartanyan, yardımcı Doç. Dr. Hakan Berkil ve uzman diyetisyen Çağatay Demir konuk oluyor!
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Hem Kadın Hem Anne 2. bölüm fragmanı
16 Ekim 2020 Cuma - 16:06 | Son Güncelleme : 16 10 2020 - 16:06
Hem Kadın Hem Anne 2. Bölüm Fragmanı yayınlandı.
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