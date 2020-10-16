16 Ekim 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.186 0.50 EURO 9,3350 0.42
USD 7,9570 0.31 ALTIN 487,970 0.14
CANLI BORSA
TÜMÜ

Hem Kadın Hem Anne 2. bölüm fragmanı

16 Ekim 2020 Cuma - 16:06 | Son Güncelleme : 16 10 2020 - 16:06

Hem Kadın Hem Anne 2. Bölüm Fragmanı yayınlandı.


17 Ekim Cumartesi günü yayınlanacak olan Hem Kadın Hem Anne 2. Bölümüne yazar ve yaşam atölyesi kurucusu Aret Vartanyan, yardımcı Doç. Dr. Hakan Berkil ve uzman diyetisyen Çağatay Demir konuk oluyor!

ETİKETLER

hem kadın hem anne fragman
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.