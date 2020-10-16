Hem Kadın Hem Anne 2. Bölüm Fragmanı yayınlandı.

17 Ekim Cumartesi günü yayınlanacak olan Hem Kadın Hem Anne 2. Bölümüne yazar ve yaşam atölyesi kurucusu Aret Vartanyan, yardımcı Doç. Dr. Hakan Berkil ve uzman diyetisyen Çağatay Demir konuk oluyor!