Hekimoğlu'nun Doktor Zeynep'i Damla Colbay gönlünü doktora kaptırdı

Damla Colbay, geçen aylarda “Aşk hayatınız nasıl gidiyor?” sorusunu şöyle yanıtlamıştı:

“Ben ruh eşine çok inanırım. Ruh eşim kimse onun hayatıma gelmesini bekliyorum. Benim için kim olduğu, ne meslekte olduğu, hangi dinde olduğu önemli değil.”