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Hekimoğlu 34. bölüm fragmanı!
Hekimoğlu 34. bölüm fragmanı!
21 Ocak 2021 Perşembe - 10:03
| Son Güncelleme : 21 01 2021 - 10:03
Mahir, Hekimoğlu'nu yakalayabilmek için ekibin peşine düşüyor.
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Hekimoğlu'nun sorunları ekibe de yansıyor. Mahir, Hekimoğlu'nu yakayalabilmek için önce ekibin yanına gidiyor sonra da Orhan'ı zor duruma sokuyor. Orhan bir seçim yapmak zorunda kalıyor.
Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'da
Kanal D
'de!
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