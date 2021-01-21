21 Ocak 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.581 0.73 EURO 8,9870 0.01
USD 7,3990 -0.27 ALTIN 444,630 -0.25
CANLI BORSA
TÜMÜ

Hekimoğlu 34. bölüm fragmanı!

21 Ocak 2021 Perşembe - 10:03 | Son Güncelleme : 21 01 2021 - 10:03

Mahir, Hekimoğlu'nu yakalayabilmek için ekibin peşine düşüyor.


Hekimoğlu'nun sorunları ekibe de yansıyor. Mahir, Hekimoğlu'nu yakayalabilmek için önce ekibin yanına gidiyor sonra da Orhan'ı zor duruma sokuyor. Orhan bir seçim yapmak zorunda kalıyor. 
 

Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!

ETİKETLER

hekimoğlu fragman bölüm
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.